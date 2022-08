Eleições 2022: Partidos têm só até esta segunda-feira para confirmar candidaturas; veja o cenário em Minas

Segundo os dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Minas, até a noite desse domingo (14) foram registrados 1.296 candidatos a deputado estadual e 955 para federal.

Para o governo do Estado, oito nomes: Carlos Viana (PL); Alexandre Kalil (PSD); Lorene Figueiredo (Psol); Marcus Pestana (PSDB); Renata Regina (PCB); Vanessa Portugal PSTU); Indira Xavier (UP) e Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição. Cada um deles com seu candidato a vice-governador.