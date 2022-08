E-Festival Sebrae acontece na próxima semana em BH

Maratona de empreendedorismo traz para a capital mais de 30 palestrantes, entre eles grandes nomes como Bianca Andrade, Kondzilla e Gil do Vigor

Nos dias 17 e 18 de agosto, ocorre a 1º edição presencial do E-Festival, na sede do Sebrae Minas, em Belo Horizonte. O evento vai reunir empreendedores de todo o estado para trocarem experiências e conhecimentos, com a presença de nomes consagrados do mercado que irão apresentar suas trajetórias e cases de empreendedorismo.

O E-Festival Sebrae será realizado simultaneamente em quatro espaços: Empreender, Planejar, Poder e Realizar. Ao todo, serão 20 horas de conteúdo, com mais de 30 palestrantes, painéis, talk show e experiências gamificadas.

Um dos confirmados para o evento é o economista, influenciador digital e empreendedor Gil do Vigor com a palestra on-line “O Brasil não tá lascado – Economês para negócios”. A transmissão será ao vivo, no dia 17 de agosto, direto do Palco Empreender.

“É uma honra poder palestrar em um evento de empreendedorismo tão grandioso como o E-Festival falando um pouco sobre a economia aplicada ao mundo dos negócios. Entender sobre essa área é um grande passo para realizarmos os nossos sonhos profissionais. Ela nos ensina a gerenciar melhor os recursos para, dessa forma, conseguirmos trilhar com mais discernimento o caminho para alcançar nossos objetivos. Na palestra, quero mostrar ao público que ao contrário do que possa parecer, entender sobre economia não precisa ser algo massante ou complicado”, destaca Gil do Vigor

Também já confirmaram presença no evento: a youtuber, influenciadora digital, apresentadora e empreendedora Bianca Andrade (Boca Rosa), o diretor de criação, produtor e empresário Kondzilla, o empreendedor e professor de criatividade Murilo Gun, o especialista em inovação, criatividade e novas tecnologias Marcos Piangers, o CEO e fundador da V4 Company – assessoria de marketing digital Denner Lippert, o comediante Bruno Romano, o especialista de mídias sociais empreendedor e Top Voices do LinkedIn Douglas Gomide e a jornalista, especialista em gestão estratégica da comunicação Érica Vieira.

Confira a programação completa e todos os nomes que estarão presentes no E-Festival, no site do evento.

E-Festival Sebrae 2022

Data: 17 e 18 de agosto

Local: Sebrae Minas – Av. Barão Homem de Melo, 329, Belo Horizonte

Informações: efestival.sebraemg.com.br/

