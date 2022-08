Gonzalo Mastriani é apresentado na sede do América

Em 2019, foi contratado pelo time equatoriano Guayaquil City, onde teve boa média de gols – 24 em 54 partidas – ao longo de duas temporadas. O desempenho chamou a atenção do Barcelona SC, clube da mesma cidade, que o contratou em janeiro de 2021.

No Barcelona SC, Gonzalo Mastriani viveu o melhor momento de sua carreira. O centroavante foi importante para a grande campanha do time de Guayaquil na Copa Libertadores de 2021, quando chegou até as semifinais do principal torneio do continente. E, neste ano, enfrentou o América.