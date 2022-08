Série B: Cruzeiro enfrenta Chapecoense em Brasília, onde nunca perdeu

O Cruzeiro tem mais uma decisão no próximo sábado. Desta vez, o adversário será a Chapecoense, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com quase 100% de chances de subir para a Série A, terá pela frente um time à beira da zona de rebaixamento. A Chape está em 15º lugar, com 25 pontos. O Cruzeiro lidera com 52 e com mais quatro vitórias praticamente assegura o acesso. O técnico Paulo Pezzolano tenta controlar a ansiedade do grupo e diz que a virada sobre o Londrina, por 2 x 1, já ficou no passado.