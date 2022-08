Palavra da diretoria: Rodrigo Caetano fala sobre restante da temporada do Galo e garante: ‘não vamos passar em branco’

“Não é um fracasso total. Cabe a nós buscar uma melhora de rendimento. Nós não vamos passar em branco o ano. Nosso objetivo primeiro agora é recuperar o rendimento no Campeonato Brasileiro. Entendo muito o torcedor. Isso tem que ficar muito claro, nossa tristeza e indignação. A questão da mobilização é nossa obrigação fazer”, disse o dirigente.

Além de ter sido eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, o Atlético também não ocupa uma boa posição no Brasileiro e está em 7° lugar. Diante disso, o foco do Atlético, segundo Rodrigo Caetano, está em melhorar esta colocação: “poder voltar ao G-4 e aspirar coisa maior. Não é objetivo é quase obrigação nosso”.

“Houve impacto esportivo, não era o que nós planejávamos, o que projetamos para 2022, a ideia nossa era no mínimo, chegar a final da Libertadores, ja que ano passado chegamos a semi, e chegar o mais longe na Copa do Brasil. Cabe a nós hoje juntarmos as forças e abrir um 2023 com a nova esperança de novas conquistas no ano que vem”, projetou.

Para atingir tal objetivo, o diretor esclareceu que algumas mudanças dentro do elenco deverão ser feitas, embora não é previsto uma movimentação de mercado neste segundo turno.