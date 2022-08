Violência: Dentista é morto pela polícia após atirar na companheira e na enteada em BH

Segundo informações do boletim de ocorrências, os policiais foram acionados por vizinhos da família que afirmaram ter ouvido uma discussão, gritos de socorro e, em seguida, disparos de arma de fogo. Segundo as testemunhas, as brigas entre o casal eram recorrentes.

No local, os militares visualizaram o homem alterado e ameaçando matar a companheira e a enteada, além de já ter baleado a mulher cinco vezes. Os policiais acionaram reforço, mas, diante do risco iminente, entraram na casa.