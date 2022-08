Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta sexta-feira (12/08)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

VENDEDOR EXTERNO

Venda para os clientes já cadastrados, captação de novos clientes no ramo de sorveteria, e realizar cobranças. CNH:A

Experiência: Não exige– Ensino Médio Completo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/LOJA SHOPPING

Atendimento a associados em assuntos a relacionados a departamento pessoal e rotinas administrativas em geral, apoio a gerência de loja em atividades relacionadas a gestão de pessoas, como benefícios, recrutamento e seleção-Escala 6×1

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/SUPERMERCADOS

Conhecimento em Nota Fiscal Eletrônica, cálculos, tributações, digitação, Excel- Disponibilidade de horários

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo

GERENTE

Atuar em Supermercado- Disponibilidade de horários

Experiência: 6 meses na carteira na função de Gerente- Escolaridade: Ensino Médio Completo

REPOSITOR DE FRIOS/ SUPERMERCADO

Expõem mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas, com etiquetas de preço- Disponibilidade de horários

Experiência: Não exige Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

BALCONISTA

Atendimento ao público, venda de acessórios, conhecimento na linha de peças para caminhão e suas funcionalidades (preferencia moradores da região do Eldorado ou com veículo próprio)

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA

Manuseio de paleteiras, organização de mercadorias, descarregar mercadorias dos caminhões, organização do ambiente de trabalho.

Experiência: Não exige Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

MOTORISTA DE KOMBI

Atuar em Supermercado- CNH B com EAR

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio completo

AÇOUGUEIRO

Preparar carnes para comercialização desossando, pesando e cortando atuar em supermercado.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio completo

CONFERENTE

Realização de contagens de mercadorias, Inventario Físico de estoque, conferencia de mercadorias, auditoria e analise de divergências quantitativas, organização e separação de itens para contagens.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Fundamental Completo-Disponibilidade para o período Noturno

LINGOTADOR

Necessário experiência em siderúrgica no rodeio- opera a botoeira de comando da roda para o lingotamento do ferro gusa, acompanha o desmoldamento mecânico de gusa nas lingoteiras.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Fundamental Incompleto

MONTADOR

Montagem, desmontagem e preparo para fabricação de ferragens em geral chaparia, vigas e tubulação.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio Completo- Disponibilidade para viagens

SOLDADOR

Reparo para solda pesada MIG, eletrodo 70/18 de 2,5 até 4,0 mm.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio Completo- Disponibilidade para viagens.

AJUDANTE DE OBRAS

Responsável por auxiliar pedreiro, carpinteiro e armador nas atividades da obra, organizar, limpar demais atividades pertinentes a função. ter experiência no ramo de construção civil como ajuda em de obras.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade :Ensino Fundamental Incompleto.

BALCONISTA

Atender os clientes, recepcionando-os e servindo refeições e bebidas em restaurantes, bares do clube e eventos. Montam e desmontam mesas, balcões e bares; organizam, conferem e controlam materiais de trabalho, bebidas e alimentos, listas de espera, a limpeza e higiene e a segurança do local de trabalho.

Experiência: não exige – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto-Disponibilidade de horários

PEDREIRO

Profissional com experiência em obras alvenaria, reboco, chapisco, contra piso, regularização de contra piso, assentamento de revestimentos cerâmicos.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo

ENCARREGADO DE LINHA DE PRODUÇÃO

Auxiliar na organização de paradas para manutenção preventiva e corretiva, incendiar o topo quando necessário, conferir e caso necessite desobstruir a refrigeração das ventaneiras e timpas. Certificar que a refrigeração da cuba, maratra e cadinho estão normais, conferir o retorno da água de refrigeração até a caixa a água principal, para que não ocorram perdas-

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo-Informática básica

MOTORISTA

entrega de peças automotivas, atendendo rota estabelecida pelo comercial, conferir notas fiscais mediante entrega organizar carga para destinação e zelar pelo veículo da empresa – CNH – D

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio Completo

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO JUNIOR

Executar as atividades ligadas a segurança do trabalho, visando assegurar condições que eliminem ou reduzam ao mínimo os riscos de ocorrência de acidentes de trabalho, observando o cumprimento de toda a legislação pertinente- CNH B- Disponibilidade de horários

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Curso Técnico em Segurança do Trabalho-necessário registro no Ministério do Trabalho

AUXILIAR DE MONTAGEM (VAGA TEMPORÁRIA)

Auxiliar de montagem industrial em geral.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Ensino Médio Completo

ARMADOR (VAGA TEMPORÁRIA)

Realizar montagem de armações e estruturas de concreto e aço, cortar e dobrar ferragens de laje, montar e aplicar armações de fundações, pilares e vigas, selecionar e conferir o material a ser utilizado.

Experiência: 3 meses na função / Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

CARPINTEIRO (VAGA TEMPORÁRIA)

Serviços gerais de carpintaria, inclusive forma metálica, preparar o canteiro de obra, confeccionar peças de madeiras, providenciar reparos e manutenções.

Experiência: 3 meses na função / Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

PEDREIRO (VAGA TEMPORÁRIA)

Serviços gerais de pedreiro, preparar o local de trabalho na obra, chapisco, reboco, assentamento de piso, construir fundações e estruturas de alvenaria externa e interna.

Experiência: 3 meses na função / Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

AUXILIAR DE LIMPEZA DE VIAS

Executar serviços de infraestrutura, roçadas, capina, limpeza de canaletas e valas, transporte de resíduos das vias.

Experiência: não exige – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (VAGA TEMPORÁRIA)

Planejar e realizar as atividades de empilhadeira em área industrial, interpretar informações do painel da máquina e identificar falhas mecânicas básicas do equipamento- CNH B

Experiência: 6 meses na carteira em operação de empilhadeira – Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

MECÂNICO

Realizar testes, reparar as falhas provenientes do processo de montagem bem como a substituição de componentes anômalos, calibrar e regula a parte mecânica do veículo.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

MECÂNICO ALINHADOR

Alinhamento de pneus.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo- CNH B

ESTÁGIO/RECURSOS HUMANOS

Realizar divulgação de vagas, triagem de currículos, entrevistas, planejamento de treinamentos aos colaboradores

Experiência: não exige – Escolaridade: Superior cursando em Administração ou Recursos Humanos

VENDEDOR EXTERNO

Prospecção de clientes porta a porta, fazer propostas comerciais, executar negociação de preços, prazos condições de vendas e descontos.

Experiência: não exige – Escolaridade: Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE LIMPEZA

Executar conservação e limpeza das dependências internas e externas da empresa; fazer café na parte da manhã e tarde.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Boa comunicação, conhecimento em informática, controle de planilhas, domínio do Excel, realizar trabalhos internos e externos como ida à bancos e realizar compras- CNH B

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo

TÉCNICO DE SUPORTE AO PRODUTO

Análise e soluções técnicas de campo; suporte ao cliente com visitas; definição de soluções técnicas, elaboração de relatórios, suporte no acompanhamento técnico de lançamentos de produtos-Informática básica- Desejável Superior Incompleto- Disponibilidade para trabalhar em turnos-CNH E

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Curso Técnico em Mecânica /Elétrica /Mecatrônica.

AJUDANTE DE FORNEIRO

Auxiliar o forneiro na preparação da bica da escoria e bica gusa, no vazamento do alto forno, repor material, retirar escoria e realizar limpeza de todos o local de trabalho.

Experiência 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Fundamental Completo

MONTADOR INDUSTRIAL (VAGA TEMPÓRARIA)

Montagem Industrial em geral.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Ensino Médio Completo

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA/ JORNADA INTERMITENTE

Responsável por auxiliar a manutenção e reposição da área de vendas das seções de vestuário, organizar as peças para retorno ao salão de vendas e organizar os cabides, realizar o processo de descarga de caminhão, organização de mercadorias no estoque e aplicação de etiqueta eletrônica nos produtos.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade: Ensino Médio Completo

BOMBEIRO HIDRÁULICO

Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações.

Experiência: 6 meses na carteira / Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

SERVENTE DE OBRAS

Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando as e arrumando as de acordo com instruções e auxiliar o encarregado.

Experiência: 6 meses na carteira / Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

ELETRICISTA

Realiza manutenção preventiva e corretiva, instalação de quadro de distribuição de força e analisa consumo de energia, identifica defeitos elétricos para reparar ou substituir componentes.

Experiência: 6 meses na carteira / Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

PEDREIRO

Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e matérias afins. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas

Experiência: 6 meses na função / Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

TÉCNICO EM ELETRODOMÉSTICOS

Reparação, montagem, e limpeza de eletrodomésticos.

Experiência: 6 meses na carteira/ Escolaridade: Ensino Médio Completo

VENDEDOR EXTERNO/ PRACISTA

Vendedor de produtos de cosméticos diretamente nos salões de beleza.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo – CNH B – Informática

Básica

ALMOXARIFE E ARMAZENISTA

Controlar entrada e saída de matérias do almoxarifado, dar baixa do estoque, receber matérias, liberar notas fiscais, manter o controle do estoque e executar demais atividades administrativas.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto-Curso Operador de Empilhadeira.

VENDEDOR INTERNO

Atendimento ao público presencialmente e virtualmente realizando venda de produtos do vestuário em geral e atuar também na organização da loja e do estoque.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE QUALIDADE

Realizar inspeção visual, seleção, retrabalhos em peças automotivas.

Experiência: 6 meses na função / Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO/FABRICA DE TANQUES

Planejar atividades do trabalho, participar no desenvolvimento de processos, assegurar a qualidade de produtos, e serviços aplicando normas e procedimentos de segurança no trabalho.

Experiência: não exige / Ensino Fundamental Incompleto

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Serviço braçal requer esforço físico na produção de tanques.

Experiência: não exige – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto.

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

Organizar câmara fria, estoque de produtos, separar produtos para carregamento.

Experiência: não exige – Ensino Médio Completo – Desejável Curso Operador de Empilhadeira- Disponibilidade de horários

VENDEDOR

Telemarketing, captação interna, pós-vendas, capitação de clientes inativos, serviços de recorrências, disponível para viagens, CNH A/B.

Experiência: 6 Meses na Carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo.

ELETRICISTA

Disponibilidade para viagens, desejáveis cursos NR 10, NR 18, NR 35 (será um diferencial)

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo – Desejável CNH: B

VENDEDOR EXTERNO

Realizar captação de clientes porta a porta, indicações e contatos diversos, fazer apresentação de portfólio, preenchimento de contratos, suporte pós venda, participar esporadicamente de eventos promovidos pela empresa.

Experiência: 6 Meses na Carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo.

COZINHEIRO

Cozinhar e auxiliar nos serviços domésticos.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Não exige

LIMPADOR TÉCNICO/SERVENTE DE LIMPEZA

Realizar atividades de limpeza técnica nas áreas produtivas da fábrica. Limpeza de maquinários e produtos (latas e garrafas)

Experiência: 3 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Fundamental completo

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/AJUDANTE DE MOTORISTA

Trabalhar com limpeza e lavagem de galões, ajudar na carga e descarga dos caminhões.

Experiência: Não exige – Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

VENDEDOR INTERNO

Auxiliar os clientes na escolha, promover a venda de mercadorias demonstrando seu funcionamento.

Experiência de 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio Completo

OPERADOR DE CAIXA/ RESTAURANTE

Receber valores, controlar numerários e abertura e fechamento de caixa.

Experiência de 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio Completo – Disponibilidade de horários

ATENDENTE DE BALCÃO/RESTAURANTE

Atender os clientes, reposição de mercadorias e limpeza do local de trabalho.

Experiência de 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio Completo – Disponibilidade de horários

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/ RESTAURANTE

Limpeza, jardinagem, pintura em geral e serviços gerais.

Experiência: 6 meses na – Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto – Disponibilidade de horários

CONFEITEIRO/RESTAURANTE

Preparo de pratos doces, bolos, tortas e pudins.

Experiência: 6 meses na carteira Escolaridade: Ensino Fundamental completo- Disponibilidade de horários

AUXILIAR DE COZINHA/ RESTAURANTE

Organizar o local e os equipamentos necessários para a preparação de alimentos e auxiliar outros profissionais da área.

Experiência: 6 meses na carteira Escolaridade: Fundamental Incompleto- Disponibilidade de horários

FAXINEIRO

Executar serviços de limpeza em geral como varrer, lavar, passar pano, recolher lixo, fazer limpeza de refeitório, banheiros de funcionários, vidros e paredes- Disponibilidade de horário escala 6×1

Experiência: 6 meses na carteira – Ensino Fundamental Incompleto

AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO

Auxiliar na instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de trafego auxilio na passagem de cabos de rede subterrânea, na programação de parâmetros dos equipamentos. Desejável experiência em rede estruturada de equipamentos eletrônicos. Disponibilidade de horário.

Escolaridade: Ensino Médio Completo/ desejável formação Curso Técnico em Eletrônica/Eletrotécnica ou áreas afins

Experiência: não exige

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Efetuar inspeções de rotina para observar estado de funcionamento dos equipamentos; executar manutenções preventivas e corretivas; manter controle registrando reparos feitos e peças trocadas.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade Ensino Fundamental Completo.

ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Montagem e desmontagem de componentes eletroeletrônicos, tais como: centrais de motores (Flex e diesel), Central de Comando de Transmissões, Centrais de veiculos4x4 (RDM) Pré diagnose de centrais de um veículo através de diagnose. Leitura e Interpretação de normas e desenhos técnicos. Disponibilidade para trabalhar em Curvelo- Experiência: 6 meses na função-Escolaridade: Inglês básico- Curso Técnico em automobilismo- elétrico de auto- CNH B

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Montagem e desmontagem de componentes mecânicos automotivos tais como: Motores (Flex e Diesel), Transmissões, Suspensão Freios, e Sistema de estacionamento elétrico, acabamentos externos e internos- Leitura e Interpretação de normas e desenhos técnicos. Disponibilidade para trabalhar em Curvelo-

Experiência: 6 meses na função- Escolaridade: Inglês básico- Técnico em automobilismo-mecânico de auto- CNH B

ESTOQUISTA

Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade Ensino fundamental incompleto

LÍDER DE MONTAGEM

Responsável pela equipe de execução da obra, realizar a comunicação em nome da equipe com o cliente e com a engenharia, realizar apontamento e esquadrejamento de estruturas em usinas de solo.

Experiência:6 meses na função – Ensino Médio Completo

SERVENTE

Auxiliar o Pedreiro na construção de casa de maquinas, realizar furação do solo para fixação de pilares metálicos.

Experiência: 6 meses na função – Ensino Fundamental Completo

MONTADOR

Realizar montagem e desmontagem de estruturas moveis, painéis, maquinas e demais equipamentos, conforme projeto, normas e procedimentos técnicos

Experiência: 6 meses na função – Ensino Fundamental Completo

TRABALHADOR RURAL

Disponibilidade para morar no local, residir na fazenda em Pedro Leopoldo – alimentar o gado e manutenção do pasto.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Fundamental Incompleto

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

Receber o turno, assimilando e questionando a operação das atividades realizadas, assim como dar continuidade nas que ficarem pendentes-disponibilidade para trabalhar em Itabira- Escala4x1.

Experiência: 6 meses na carteira (em alto forno) – Escolaridade: Curso Técnico ou Superior em Metalurgia

LÍDER DE CARGA E DESCARGA

Realiza liderança da equipe de carregamento, checklist no tablet.

Experiência: 6 meses na carteira – Ensino Médio Completo- 6×1

ENLONADOR DE CAMINHÕES

Preparação do caminhão para carregamento realiza enlonamento e amarração de cargas.

Não exige experiência – Escolaridade Ensino Fundamental Completo-6×1

AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS (VAGA TEMPORÁRIA)

Executar serviços de manutenção, carpintaria, alvenaria, limpar recintos e acessórios.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio completo – Vaga temporária

AJUDANTE DE MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS/FOTOVOLTAICOS (VAGA TEMPORÁRIA)

Ajudar na montagem, desmontagem de instalações mecânicas a infraestrutura civil, caixas de passagem, mecânica dos módulos fotovoltaicos.

Experiência: Não exige – Disponibilidade para trabalhar em Jequitibá

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Auxiliar o dentista em suas atividades, seguir normas de biossegurança, cuidar da organização dos consultórios, auxiliar na gestão e esterilização dos materiais.

Escolaridade: Ensino Médio Completo – Necessário Curso ASB e Registro CRO ativo.

COSTUREIRA EM GERAL

Confecção de lingerie.

Experiência: 6 meses na carteira

AUXILIAR DE COSTURA

Auxiliar nos serviços gerais, auxiliar as costureiras na confecção de lingeries

Experiência: 6 meses na carteira

EMPREGADO DOMÉSTICO

Preparar refeições e cuidar de peças do vestuário conforme orientações recebidas.

Experiência: 6 meses na carteira – Ensino Médio Incompleto

OPERADOR DE CAIXA/SUPERMERCADO

Responsável por abrir e fechar o caixa, registrar vendas, receber e conferir numerários. Experiência: 6 meses na função – Ensino Médio Completo – Escala 6×1

REPOSITOR DE MERCADORIAS/SUPERMERCADO

Responsável pelo abastecimento de mercadorias na área de venda.

Experiência: 6 meses na função – Ensino Médio Completo – Escala 6×1

VENDEDOR INTERNO

Acompanhar os clientes na negociação e fazer fechamento de vendas.

Experiência de 6 meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo – Desejável CNH B

ESTOQUISTA

Efetuar a conferencia de mercadorias (carga e descarga) junto a nota fiscal, fazer etiquetagem e embalagem dos produtos, emitir relatórios, armazenamento correto da mercadoria em almoxarifado e câmara fria.

Experiência: 3 meses na função – em almoxarifado, estoque e áreas afins – Disponibilidade de horário.

MECÂNICO DE MAQUINAS PESADAS

disponibilidade para morar em Papagaios- realizar manutenção em componentes, equipamentos, maquinas industriais e veículos.

Experiência: 06 meses na função – Ensino Médio Completo.

ASSISTENTE DE LOJA PCD (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD)

Atendimento ao cliente, organização de loja.

Não exige experiência – Ensino Médio Completo- Disponibilidade de horário para trabalhar no shopping 6×1

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

serviço braçal é necessário resistência física, auxiliar na execução das atividades da área de produção efetuando ensacamento e embalagem do produto, pesagem, paletização, descarregamento de matérias primas, registro das datas e lotes das embalagens, limpeza e a organização do local e equipamentos de trabalho.

ANALISTA CONTÁBIL

Analisar, conciliar, interpretar as informações contidas nos lançamentos do sistema contábil, realizando a integração entre os módulos Financeiro, Faturamento, Contábil, Fiscal e Estoques, afim de gerar informações confiáveis para os dirigentes, órgãos fiscalizadores e reguladores internos e externos.

Experiência: 6 meses na carteira – Curso Superior em Ciências Contábeis-Excel avançado

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO SERVIÇO BRAÇAL/ REQUER ESFORÇO FÍSICO

Atuar no encaixotamento de produtos; realizar as atividades de limpeza e organização dos setores; buscar ou solicitar para o supervisor ou assistente de produção materiais para abastecer a linha de produção.

Não exige experiência – Escolaridade Ensino Fundamental Completo – Disponibilidade de horário (turno)

FARMACÊUTICO

Ações de controle de qualidade de produtos e serviços farmacêuticos, gerenciando o armazenamento

Superior Completo Em Farmácia – CRF Ativo Disponibilidade para Trabalhar em Paraopeba.

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Tratamento e controlar materiais e produtos utilizados nas estações de tratamento de água. Trabalhar em conformidade com as normas e de procedimentos técnicos e de qualidade, higiene, saúde e preservação ambiental – Disponibilidade para Viagens

Experiência 6 meses na carteira – Ensino Médio Completo.

AUXILIAR DE ESTOQUE

Auxiliar no recebimento, conferência, e controle do estoque dos produtos. Auxiliar o estoquista nos balanços, inventários, e na armazenagem correta das mercadorias. Raciocínio matemático e Conhecimento em Informática.

Experiência 6 meses na carteira – Ensino Médio Completo

SERVENTE DE OBRAS

Preparam canteiros de obras, e preparam massa de concreto e outros materiais.

Experiência 6 meses na função. Ensino Fundamental Incompleto.

OPERADOR DE PRODUÇÃO (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD)

Necessário conhecimento informática organizar materiais, conferir estoque, fazer cadastro de fornecedores – Vaga exclusiva PCD

SOLDADOR

Soldar conjunto de peças utilizando solda MIG/MAG inspecionar a inspeção de avarias.

Experiência: 06 meses na carteira e disponibilidade para trabalhar em turnos.

TÉCNICO EM MECÂNICA DE PRECISÃO

Realizar Inspeções em veículos modificados, transformados, fabricados artesanalmente, recuperados de sinistro e que transportam produtos perigosos, atendendo as demandas de inspeção nos contratos externos e dentro da unidade.

Curso Técnico em Mecânica- CNH-B

OPERADOR DE TRATOR PNEU

Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de maquinas pesadas e as operam. Removem solo e material orgânico “bota fora”, drenam solos e executam construção de aterros. Realizam acabamento em ´pavimentos e cravam estacas.

Experiência: 06 meses na carteira. CNH-B- Disponibilidade para viagens.

OPERADOR DE MÁQUINA ROLO COMPACTADOR

Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de maquinas pesadas e as operam.

Experiência: 06 meses na carteira. CNH-B – Disponibilidade para viagens.

EMBALADOR DE SUPERMERCADO

Embalar e transportar mercadorias até o veículo dos clientes. Realizar limpeza do local de trabalho.

Experiência: 06 meses na carteira- Escala 6×1

PADEIRO

Fazer massas de pão, modelar, assar produtos da padaria (pães, salgados, biscoitos, bolos, etc.) fazer limpeza do setor e maquinários, repor produtos destinados a fabricação na padaria, abastecer forno.

Experiência: 06 meses na carteira- Escala 6×1

OPERADOR DE CAIXA DE SUPERMERCADO

Operar caixa, registrando produtos adquiridos pelo cliente, atendimento ao cliente, efetuar cobrança, auxiliar no empacotamento, reposição e devolução de mercadorias, bem como limpeza do setor.

Experiência: 06 meses na carteira- Escala 6×1.

VENDEDOR INTERNO/TELEATENDIMENTO

Oferecer planos de saúde e cartões de desconto, para a área comercial do segmento de saúde realizando o suporte a gerente comercial, entrar em contato com convênios.

Experiência: 06 meses na carteira com vendas – Superior em andamento/completo

ANALISTA DE RH

Atuar em todo o processo de Recrutamento e Seleção. Aplicar e corrigir testes psicológicos utilizados no processo de seleção. Acompanhar o preenchimento das fichas para cadastro, encaminhamento para entrevistas e orientações aos candidatos. Atuar no treinamento de integração. Realizar as entrevistas de desligamento. Atualizar os indicadores referentes as vagas. Encaminhar documentos para admissões dos novos funcionários, dentre outras atividades inerentes ao cargo. Experiência na aplicação e correção dos testes psicológicos (TEACO, TEADI, TEALT, Palográfico, NEOPI-R, G-36, G-38, QUATI, AC, dentre outros). Experiência na elaboração de laudo psicológico

Experiência: 06 meses na carteira – Superior Completo Psicologia e CRP Ativo

AUDITOR/ANALISTA DE ESTOQUE

Realizar auditorias na área do almoxarifado, verificando a movimentação de materiais e realizando inventário preparar relatórios parciais e globais da auditoria realizada, assinalando as eventuais falhas encontradas e certificando a real situação do saldo patrimonial, econômico e financeiro da empresa. Realizar auditorias específicas para apurar possíveis irregularidades contábeis ou nos procedimentos internos da empresa. Realizar inventários de estoques, realizando o confronto com o físico com os registros contábeis. Necessário experiência com auditoria e contagem de estoque, análise do saldo contábil e conhecimento na área fiscal. Disponibilidade para realizar viagens.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo em Administração/GPI/Logística – CNH: B

DESENHISTA PROJETISTA

Executar e/ou participar do desenvolvimento de desenhos técnicos de alta complexidade para novas plantas e equipamentos, propondo alternativas e montando propostas para discussão na equipe de Engenharia de Projetos, conforme necessidade da Empresa e de acordo com a Norma Brasileira de Desenhos Técnicos.

Experiência: 06 meses na carteira – Necessário Curso técnico em Mecânica concluído. Desejável Curso Superior em andamento em Engenharia Mecânica ou áreas afins. Necessário conhecimento em desenho técnico, informática (pacote office) e Autocad.

ASSISTENTE TÉCNICO DE VENDAS

Auxiliar na realização de testes de matéria-prima para desenvolvimento de novos produtos. Auxiliar na Estação Experimental com as pulverizações foliares e via solo. Executar análise físico-química dos fertilizantes quando solicitado (testes de solubilidade, teste de peneira, pH, índice salino e condutividade elétrica). Montar campos demonstrativos na estação experimental quando necessário, acompanhando, registrando, avaliando e organizando as informações oriundas do trabalho. Atuar na prospecção e fidelização de clientes

Experiência: 06 meses na carteira- Curso Técnico agrícola, superior completo em agronomia, conhecimento em técnica de nutrientes, experiência com analise e testagem de cultura agrícola

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Manutenção corretiva e preventiva em maquinas industrias

Experiência: 06 meses na carteira – Curso técnico Mecânica ou Eletromecânica – Disponibilidade de horário.

MONTADOR

Executar atividades de montagem e manutenção de peças, componentes, equipamentos, estruturas metálicas, reformas, ampliações e instalações diversas de acordo com os procedimentos internos e de segurança definidos pela empresa.

Experiência: 06 meses na carteira – Conhecimento em desenho técnico, caldeiraria, oxicorte – Disponibilidade de horário

AUXILIAR/ASSISTENTE DE INFORMÁTICA

Atuar em supermercado: responsável pelo monitoramento do servidor e dos processos de informática da loja, visando o bom andamento da operação, preparando o ambiente de trabalho e garantindo o Funcionamento dos programas na abertura, durante o dia e fechamento da loja.

Experiência: 06 meses na carteira –Ensino Médio Completo (Auxiliar) Superior em Andamento/cursando (Assistente) – Disponibilidade de horário

