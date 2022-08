CCZ e Educação lançam projeto para redução de zoonoses em escolas do município

Promover campanhas educativas para reduzir a incidência de zoonoses no município. Esse é o objetivo do Programa de Educação em Saúde que a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio das secretarias municipais de Saúde e Educação – lança na próxima segunda-feira, 15 de agosto.

O Departamento de Epidemiologia e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde irão capacitar professores e gestores escolares e, posteriormente, promover campanhas educativas junto aos alunos com o objetivo de reduzir as zoonoses, que são as enfermidades naturalmente transmissíveis entre os animais e o homem, representando uma importante ameaça à saúde e ao bem estar da população. “Os estudantes têm enorme papel multiplicador e a informação é a base para a prevenção”, afirma a secretária municipal de Educação, Roselene Teixeira.

A primeira reunião será às 17h da próxima segunda-feira, pela plataforma YouTube, e contará com a participarão gestores da Educação e professores de escolas municipais, estaduais e particulares. Entre as ações do Departamento de Epidemiologia, estão teatros e palestras com as crianças e adolescentes visando a prevenção das zoonoses. “Com os mutirões do ano passado, percebemos que os quintais mal cuidados são grandes focos de doenças. Vamos ensinar as crianças a cuidar melhor das suas casas e também vamos falar sobre cuidados com os cães e gatos e posse responsável”, reforça a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira.