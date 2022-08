Prefeitura inaugura letreiro e nova fonte luminosa ao som da banda Canto Livre nesta sexta-feira

O principal cartão postal de Sete Lagoas, a Lagoa Paulino, vai literalmente brilhar a partir des sexta-feira, 12 de agosto. A partir das 19h, serão inaugurados o letreiro com a marca da cidade “Sete Lagoas Vive”, eleito por votação popular em 2020, e ainda a nova fonte luminosa, com oito jatos e luzes de led que mudam de cor. Além de luzes e cores, não poderia faltar boa música e gastronomia. Por isso, a banda Canto Livre se apresenta gratuitamente na Praça Dom Carmelo Mota, durante a Feirinha, também a partir das 19h.

Letreiro

A marca da cidade instalada na Lagoa Paulino possui 18 metros de comprimento por 2 metros de largura e 3,2 metros de altura. São oito holofotes externos, além da iluminação interna da marca e de cada letra, todas com mudanças de cores programadas. A balsa que suporta o letreiro é fixada por meio de dez tambores de concreto e sua base é de aço carbono revestido com ACM, um tipo de alumínio. Devido à posição do letreiro em relação à fonte luminosa, o espaço fica ideal para selfies, completando a imagem com a Serra de Santa Helena ao fundo.

Durante o lançamento oficial da marca, em novembro do ano passado, as entidades parceiras Sebrae, Grupo Uai de Hotéis, Sicoob Credisete, ACI e CDL agradeceram o apoio da Prefeitura na promulgação da lei municipal que instituiu a marca. “O apoio a essa marca é importante, pois assim conseguimos fomentar nossa economia e realizar o trabalho do Sebrae, que é o desenvolvimento local”, afirmou o gestor regional do Sebrae, Alysson Almeida. Para Arísio França Jr., do Grupo UAI de Hotéis, a marca representa a própria essência do grupo, que é a cooperação. “Foi um processo iniciado em novembro de 2019 com os primeiros estudos e teve o envolvimento de várias representações de entidades e grupos da cidade, de vários setores. Todos participaram dessa construção”, lembrou.

Fonte

Já a fonte luminosa é constituída de oito jatos de alta pressão, localizada no ponto onde antes havia a fonte antiga. A iluminação da fonte também é um show à parte, com mudança programada de cores. “Nossa ideia é chamar a atenção da população para campanhas como, por exemplo, Outubro Rosa e Novembro Azul. Poderemos programar a cor das luzes toda vez que tivermos uma nova campanha”, afirma o prefeito Duílio de Castro.

Serviço

Inauguração do letreiro e nova fonte luminosa da Lagoa Paulino

Show com a banda Canto Livre

Sexta-feira, 12 de agosto, a partir das 19h

Local: Praça da Feirinha

Entrada franca