Beach Tennis é a nova modalidade esportiva para prática gratuita no Parque Náutico da Boa Vista

A Prefeitura de Sete Lagoas instituiu, por meio de Lei, em maio deste ano, o Programa de Lazer, Esporte e Saúde da Cidade – PLESC em Movimento para promover a cultura esportiva na cidade. Com isso, projetos estão sendo iniciados para incentivar a prática de várias modalidades e chegou à vez do Beach Tennis. As aulas gratuitas serão ministradas na quadra de areia do Parque Náutico da Boa Vista pelo instrutor Paulo Nabuco.

A proposta foi apresentada nesta quinta-feira, 11, ao prefeito Duílio de Castro em reunião que contou com a participação do secretário municipal adjunto de Esportes, Fabrício Fonseca, do vereador Ivan Luiz e do instrutor Paulo Nabuco. “Nosso governo apoia a prática esportiva em muitos espaços públicos administrados pela Prefeitura. A possibilidade de uma nova modalidade engrandece ainda mais este trabalho. Também vamos melhorar as condições desses locais que recebem os esportistas”, comentou Duílio de Castro.

O Beach Tennis chega em ótimo momento. O Parque Náutico não para de receber melhorias da Prefeitura. O próximo passo será a revitalização do campo de areia que, futuramente, cederá parte de sua área para a instalação da primeira quadra de grama sintética pública de Sete Lagoas. “Esse é um dos melhores espaços de lazer e de opções esportivas de Minas Gerais. Melhorias ocorrem constantemente e, desta vez, as quadras de areia serão contempladas”, explica Fabrício Fonseca. Outra grande conquista recente foi a instalação de bases da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal dentro do perímetro do parque. As aulas de Beach Tennis, inicialmente, serão ministradas aos sábados, de 8h às 12h.

Instrutor

O instrutor Paulo Nabuco nasceu no Rio de Janeiro é engenheiro civil aposentado e há dez anos dedica boa parte do seu tempo ao esporte com o projeto “Pode Sacar”. Ele também atua no Clube Náutico e em quadras particulares de Sete Lagoas. “É um privilégio muito grande jogar em um lugar tão bonito e cercado de natureza. Já temos muito adeptos e, cada vez mais, estamos difundindo o Beach Tennis. Faço o convite a todos para que venham participar. Parabéns Sete Lagoas por ter um espaço tão receptivo para o esporte”, comentou Paulo Nabuco.

As aulas gratuitas estão abertas para praticantes com idade entre 8 e 75 anos de idade. O plano é expandir o Beach Tennis como ocorreu com o futevôlei em 2012, quando Sete Lagoas sediou uma etapa do Campeonato Mineiro nas quadras do Parque Náutico. Outro projeto prevê a inserção do esporte em projetos sociais, uma ideia do vereador Ivan Luiz, que tem trabalho prestado em iniciativas de apoio à recuperação de dependentes de álcool e outras drogas. Informações sobre o Beach Tennis no Parque Náutico podem ser obticas pelo telefone (31) 99353-9456.

Sobre o Beach Tennis

O beach tennis se tornou uma verdadeira febre no Brasil. O esporte, que mistura tênis, vôlei, badminton e frescobol, dominou as cidades brasileiras. Segundo a Confederação Brasileira de Beach Tennis, mais de 500 mil brasileiros praticam a modalidade, número que vem crescendo dia a dia. O jogo é feito sob a areia com divisões na quadra, uma rede para separar os adversários, uso de raquetes e uma bolinha.