Mais quatro vitórias praticamente levam Cruzeiro à sonhada Série A

O professor Bernardo Nunes Borges de Lima faz parte da equipe de 5 matemáticos que ficam de olho nos resultados, rodada a rodada. Ele afirma que só não pode dizer que a Raposa está 100% na Série A. ‘’Está virtualmente classificado, nunca a gente pode falar que está 100%, só quando se classificar de verdade. A chance, hoje, de não se classificar é de 3 em 10 mil”, explica.

A tabela a seguir, que aponta com quantos pontos um time vai subir. com certeza vai deixar a torcida celeste ainda mais entusiasmada:

Com 68 pontos, não tem mais conversa, classificação garantida. Mas a partir dos 62 pontos, a chance de subir já é maior que 99%, neste momento. Ou seja, com mais 4 vitórias, o time de Paulo Pezzolano alcançaria 64 pontos, e a chance vai a 99,918%, bem próxima dos 100%.

O Cruzeiro tem 19 pontos a mais que o Londrina, quinto colocado. Segundo o professor Bernardo Borges de Lima, como o líder disparou e os times que vêm na sequência estão mais embolados, até uma pontuação de 57 pontos pode levar uma equipe à classificação.

“Com 57 é mais provável o time classificar do que não classificar, não estou falando que vai classificar. Com essa distância imensa do Cruzeiro pro Grêmio (9 pontos), e já razoável do Vasco pro Londrina (6 pontos), a média para subir pode ser mais baixa. Já com 56 o mais provável é não classificar. E é bom frisar que isso é hoje, na próxima rodada deve mudar, pouco mas muda”.

Atleticano, o professor Bernardo Borges de Lima diz que tudo é possível quando há, em jogo, números, estatísticas e probabilidades, mas já avisa: não apostaria numa não classificação do Cruzeiro para a elite do futebol brasileiro: “É possível, do ponto de vista matemático, um time com 67 pontos não se classificar, chance é raríssima, 1 em 100 mil. Para eu apostar numa desclassificação do Cruzeiro, alguém tem que me pagar o que nenhum jogo de apostas paga”, finalizou.

Hoje em Dia