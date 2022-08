Cuca analisa eliminação do Atlético diante do Palmeiras: ‘não tivemos competência’

“Você vê como é o futebol, às vezes você tem um jogador a mais e ele passa a não ser a vantagem. Porque o adversário se fechou, aí ele não tinha mais o controle, mas podia aproveitar no contra-ataque. As trocas que a gente fez, tiramos os velocistas, colocamos gente que trabalha mais a bola para ter a chegada, também não surtiu efeito”, começou.

“A sensação que a gente sai é ruim, é que de repente, se ficasse onze contra onze, a nossa oportunidade de vencer era maior, mais do que onze contra dez. São raríssimas as vezes que eles tiveram no campo de ataque, era perigoso a bola parada, pois eles têm boa atuação, bons cabeceadores. Então fica a frustração, sem dúvida nenhuma”, lamentou Cuca.

Depois de empatar por 2 a 2 no Mineirão, no jogo de ida das quartas de finais, o Atlético também foi derrotado pelo Athletico-PR, por 3 a 2, pelo Brasileiro. Após ambos os resultados, as declarações do treinador eram realistas, baseadas nos trabalhos e treinos que o elenco teria antes da decisão. No fim do duelo desta quarta-feira, Cuca voltou a falar sobre a dedicação do elenco, mas concluiu que não foi suficiente.

“Nos preparamos muito bem para esse jogo, para os dois jogos. Acabamos em bolas paradas tomando gols. Aqui começamos melhor, mas não fomos eficazes. Na verdade, não tivemos a competência para vencer a partida. Essa é a palavra chave. Muitos jogadores que são os diferenciais, hoje não tiveram uma grande noite, infelizmente, e a gente acabou eliminado”, lamentou.