Policiais Civis realizam palestra em escola estadual, em Sete Lagoas

A Polícia Civil de Minas Gerais, através do 19º Departamento de Polícia Civil de Sete Lagoas, realizou na última quarta-feira (10/08/2022) palestra educativa para os alunos da Escola Estadual Professor Cândido Azeredo, localizada nesta cidade de Sete Lagoas.

Foram trabalhados os temas: A função da Polícia Civil na Segurança Pública; Crimes Virtuais e Prevenção; Invasão de Privacidade; Prevenção e Combate as Drogas. A palestra foi ministrada para os alunos, professores e administração da escola do turno matutino, contando com a presença de cerca de 600 pessoas.

Participaram do evento os Policiais:

Valquíria Carvalho Barreto – delegada de polícia;

Gabriel Nascimento Yamada – Perito Criminal;

Ricardo Martins Duarte Byrro – Perito Criminal;

Tiago Taufer da Silva – Escrivão de Polícia

Kenya Tatyane Dias Marçal – Investigadora de Polícia;

Martina Agonde Rocha – Investigadora de Polícia;

Luiz Fernando Sá – Investigador de Polícia

