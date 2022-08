Parlamentares aprovam pauta e manifestam preocupações distintas durante Sessão Ordinária

Sem temas polêmicos na “Ordem do Dia” os vereadores não encontraram dificuldades para aprovar a pauta colocada na Reunião Ordinária que aconteceu nessa terça-feira (09), no plenário do Legislativo. Os textos de Carol Canabrava (Avante) não foram votados pela ausência, por motivo de saúde, da autora.

Outro projeto não apreciado foi o de Lei Ordinária 226/2022, de autoria do Executivo. Heloísa Frois (Cidadania) pediu vistas e o presidente Pr. Alcides (PP) acatou. A matéria “dispõe sobre viagem a serviço e concessão de diária no âmbito da administração pública direta e indireta do Poder Executivo municipal e dá outras providências”.

Na comunicação pessoal preocupações distintas foram abordadas. Avanços e conquistas também foram divulgados por quem subiu na tribuna. Acompanhe os destaques na sequência.

José de Deus (REP): Quero pedir a atenção para um problema que a anos vem prejudicando a vida de moradores do chacreamento Alphaville. Já ouvi nesta casa discussões sobre problemas de diversos bairros. Discutimos falta de médicos, ocupação no CDD, falta de água, falta de segurança. Mas, nesses quase dois anos de mandato, ainda não vi ninguém falar do chacreamento Alphaville que nasceu irregular e existe a mais de 20 anos nas proximidades do JK. Não existe, até o momento, rede de esgoto, asfaltamento e água encanada.

Rodrigo Braga (PV): Preciso falar da Avenida Castelo Branco mais uma vez com relação ao acesso para a Rua Felipe Chamom, entrada para o Santa Rosa e Santo Antônio. Há uma divisão dos moradores sobre querer abrir e fechar, mas a grande maioria quer que abra. A gente fez uma reunião com alguns moradores e dessa reunião saíram ideias importantes para melhorar aquele acesso. Estamos esperando um estudo rápido da secretaria de Obras para dar esse retorno para a população.

Ismael Soares (PSD): Começou a regularização fundiária, hoje está naquela área verde do Barreiro, são mais de 80 famílias. Temos que trabalhar solicitando para que a regularização fundiária ande. Vai acontecer no Jardim Carolina, Lontrinha e será feito em mais locais. Nos reunimos sobre a poluição das siderúrgicas, reunimos com o pessoal da Gelf, antiga Plantar, discutimos com eles a poluição e o que está acontecendo. E disseram que não tem nada irregular mesmo assim os moradores não concordam porque a poluição está grande.

Janderson Avelar (MDB): Comemoramos neste mês a cultura brasileira e quero repudiar a subsecretaria de Cultura que deixaram nossos foliões, as nossas pastorinhas e a nossa quadrilha de fora dessas comemorações. A nossa cultura é mais valorizada lá fora do que na nossa própria cidade. Peço a subsecretaria de Cultura que reveja seus conceitos.

Junior Sousa (PSD): Acompanho de perto esses processos seletivos (da saúde) já tem um tempo e vejo que vocês são tratados de forma invisível. Se vocês não vierem aqui para reivindicarem ninguém move nada para ser feito. Falar sobre ações que envolvem os agentes é fácil, mas precisamos resolver de forma efetiva e que de fato não tenha promessas e sim resolva o problema. Precisamos que vocês sejam nossa voz e por isso estamos aqui.

Eraldo da Saúde (Patri): Ficamos tristes com a notícia (demissão de agentes de saúde). Antes podia ter 230 agentes de saúde e agora não pode mias, só 130. Quando fiquei sabendo da notícia fiz um Requerimento pedindo que o prefeito tome providência. São 130 famílias que vão ficar desassistidas, as contas não param de chegar e cadê o dinheiro para pagar. Que olhem com carinho a respeito sobre essa situação das famílias que dão o sangue para a cidade. Tem pessoas com 20 anos de serviços que estavam trabalhando.

Caio Valace (Podemos): Vocês são trabalhadores que durante anos prestaram um serviço de natureza elementar para o município. Estava consultando a Lei 11.350 e no artigo 9° fala que a contratação de agentes municipais de saúde deverá ser precedida de processo seletivo público de acordo com a natureza e complexidade da atuação para o exercício das atividades. Quero dizer com isso que as questões fogem da atuação do município, é uma atribuição dada ao ente Federal. Mas vamos fazer o que for possível para ajudar a todos.

Heloísa Frois (Cidadania): Falar sobre a sinalização ineficiente nas obras da Avenida Castelo Branco. Dessa vez a gente ouviu reclamações de pessoas que a muito tempo não vinham na cidade e estão chocadas com a falta de sinalização em alguns trechos e a sinalização ineficiente em outros. A poeira continua incomodando moradores e comerciantes e a empresa não está fazendo o que havia sido prometido que é disponibilizar um caminhão pipa. Faço um apelo para que a secretaria de Obras fiscalize a obra para que evitemos um mal maior.

Ivson Gomes (Cidadania): Quero me dirigir a vocês agentes de endemias sobre essa injustiça que tem sido feita com vocês porque a conta não fecha. É uma tremenda injustiça. Antes precisavam de 240 agentes e por que agora contrataram 130? Porque ficamos tanto tempo com 240? Tenho certeza que se antes não tivesse necessidade do número não ficava com 240 e como foi dito aqui vamos lutar por vocês. Acho que há necessidade desses 240 agentes e não podemos abrir mão disso.

Pr. Alcides (PP): chamar a atenção do secretário de Meio Ambiente porque fizemos um Requerimento recente para que houvesse uma limpeza de uma área institucional no bairro Aeroporto. Fomos prontamente atendidos, agradecer, mas solicitar que a área seja cercada. É uma área aberta e começou a acontecer uma ocupação lá. É área institucional e o serviço está incompleto. Para que não haja despejo de lixo e para promover a saúde e bem-estar da população precisa ser cercado.

Ascom/ Câmara Municipal