“Nem Jesus Cristo agradou a todos, não serei eu que vou agradar”. (Autor desconhecido)

Atente para história abaixo:

– Um homem foi chamado à praia para pintar um barco.

Trouxe com ele tinta e pincéis, e começou a pintar o barco de um azul brilhante, como fora contratado para fazer.

Enquanto pintava, viu que a tinta estava passando pelo fundo do barco.

Percebeu que havia um vazamento e decidiu consertá-lo.

Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro e se foi.

No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou-o com um belo cheque.

O pintor ficou surpreso:

– Mas o senhor já me pagou pela pintura do barco!

Isto não é pelo trabalho de pintura, é por ter consertado o vazamento do barco afirmou o dono do barco.

Ah, mas foi um serviço tão pequeno, disse o prestador do serviço.

Certamente, não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante!

Meu caro amigo você não compreende, e deixe-me contar-lhe o que aconteceu.

Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci-me de mencionar o vazamento.

Quando o barco secou, meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria.

Eu não estava em casa naquele momento, e quando voltei notei que haviam saído com o barco. Fiquei desesperado, pois me lembrei de que o barco tinha um furo.

Imagine meu alívio e alegria quando os vi retornando sãos e salvos.

Então, examinei o barco e constatei que você o havia consertado!

Percebe, agora, o que fez?

Você salvou a vida de meus filhos!

Não tenho dinheiro suficiente para pagar a sua pequena boa ação.

Moral da história:

Nem todos os filhos (as) valorizam o Pai.

Outros só valorizam após perdê-los, já outros valorizam a todo o momento.

E agora que o texto chegou ao seu final, releia o primeiro parágrafo da Conversa Afiada de hoje.

Obrigado Papai… Presentes e ausentes.

Parabéns pelo seu dia, e que Deus o abençoe onde quer que você esteja nesse momento.

Até semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

