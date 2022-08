Novo reforço do América, uruguaio Gonzalo Mastriani desembarcará em BH nesta quarta-feira

Novo reforço no setor ofensivo do América, o atacante Gonzalo Mastriani chegará em Belo Horizonte nesta quarta-feira (10), às 10h35. Ele passará por exames médicos antes de assinar o vínculo, que será por empréstimo do Barcelona de Guayaquil, e com opção de compra ao término do contrato.

Mastriani está no Barcelona desde o ano passado. Pelo time equatoriano ele marcou 19 gols em 69 jogos. Antes, o jogador revelado pelo CA Cerro, do Uruguai, passou por times como Crotone (Itália), ND Gorica (Eslovênia), Olhanense (Portugal) Rentistas, Sud América e Boston River (Uruguai), Tampico Madero e Alebrijes (México), Guayaquil City.

Essa não será o primeiro contato do uruguaio com o time mineiro. Na Libertadores, o Barcelona foi adversário do América, que saiu vencedor nos pênaltis em uma classificação histórica.

