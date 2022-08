Jogadores do Cruzeiro se envolvem em confusão e Edu tem que prestar depoimento à polícia

O jogador Edu, do Cruzeiro, teve que prestar depoimento numa delegacia, depois da partida contra o Londrina, nesta terça-feira (09). Ele foi acusado de agredir policiais militares após a vitória do time celeste por 2 x 1, de virada. A confusão começou quando torcedores teriam ameaçado funcionários da Rádio Itatiaia, logo após o fim do jogo. Segundo o narrador Osvaldo Reis, o Pequetito, a situação teve origem quando torcedores do time paranaense alegaram que ele teria dado um tchau para o grupo, após a virada do Cruzeiro. Pequetito negou que tenha provocado os torcedores do Londrina.