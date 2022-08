FPT Industrial apresenta motor a gás para ônibus na Lat.bus 2022

Consagrado em aplicações em todo o mundo, FPT N60 CNG é alimentado 100% por GNV, GNL ou Biometano, entregando economia de combustível de até 40% frente ao diesel.

Injeção MPI – Multipoint e combustão estequiométrica asseguram performance e rendimento, com alta potência e torque máximo em qualquer percurso

Com visão Multi-Power e décadas de experiência em gás natural, a FPT Industrial tem a gama de motores movidos a gás natural mais potente no mercado. Depois de trazer ao Brasil o motor FPT Cursor 13 Gás Natural, a marca do Iveco Group apresenta na Lat.Bus 2022, principal evento de mobilidade da América do Sul, o motor FPT N60 CNG para ônibus. Consagrado em aplicações em todo o mundo, o modelo exposto no estande da IVECO, no São Paulo Expo, de 9 a 11 de agosto, é alimentado 100% por GNV, GNL ou Biometano, com a tecnologia de injeção MPI – Multipoint e combustão estequiométrica, garantindo o melhor consumo de combustível da classe e níveis de ruído inferiores.

Sua confiabilidade, robustez e alta tecnologia proporcionam uma economia de combustível de até 40% na comparação com o diesel.

A Série NEF é a solução de motor mais compacta, eficiente e econômica na categoria de caminhões e ônibus de 6 a 18 toneladas. Com 204 hp (150 kW) de potência e torque máximo de 750 Nm a 1.400 rpm, o FPT N60 CNG oferece uma sustentabilidade inigualável. O gás natural é o combustível mais ecológico para motores de combustão interna, capaz de trazer vantagens ambientais significativas, como melhora da qualidade do ar, reduzindo significativamente as emissões de CO2, além de baixar consideravelmente o ruído do motor.

“A energia do futuro, associada ao uso de combustíveis como o gás natural, apresenta como benefícios menor consumo, maior eficiência operacional e considerável reduções de emissões, privilegiando o uso consciente dos recursos naturais”, aponta Edinilson Almeida, especialista de Marketing Produto da FPT Industrial.

Com a nova motorização, o frotista brasileiro tem uma opção competitiva para aplicações de transporte urbano, fretamento e rodoviário de curtas distâncias, maximizando as receitas com o baixo custo de operação do gás natural.

Os motores a gás da FPT Industrial são criteriosamente desenvolvidos e validados para operar com esses combustíveis, equiparando-se a um motor diesel de mesmo porte – conceito chamado de Diesel Like. A combustão estequiométrica garante a redução de consumo de combustível e de ruído em comparação com o diesel.

“Diferente de outros motores disponíveis no mercado, nossa tecnologia assegura performance e rendimento no dia a dia, com alta potência e torque máximo em qualquer percurso”, explica Almeida.

LÍDER EM GÁS NATURAL, TAMBÉM PARA ÔNIBUS

A FPT Industrial é líder em gás natural, com mais de 70.000 unidades vendidas globalmente. Seus motores a gás são amplamente utilizados no transporte por ônibus em países como Espanha, Itália, Holanda, China e Israel. Somente na América do Sul existem cerca de 1 mil ônibus a gás movidos por motores da marca, em países como Peru, Bolívia, Colômbia e Argentina.

A confiabilidade da Série NEF é comprovada por mais de 2 milhões de motores produzidos desde 2001, utilizados em mais de 1.800 aplicações.

FICHA TÉCNICA

FPT N60 CNG

Cilindrada: 5.9L

Potencia [hp/kW]: 204/150 @ 2.700 rpm

Torque [Nm]: 750 @ 1.400 rpm

Número de cilindros: 6

Número de válvulas por cilindro: 2

Aspiração: Turbocompressor WG

Sistema de Injeção: MPI (Multi Point Injection)

Diâmetro por curso [mm]: 102 x 120

Dimensões (C x L x A) [mm]: 1095 x 726 x 857

FPT Industrial é uma marca do Iveco Group, dedicada ao design, produção e comercialização de motores para veículos on-road e off-road, aplicações marítimas e de geração de energia. A companhia emprega mais de 8.000 pessoas em todo o mundo, em 11 fábricas e 10 centros de P&D. A rede de vendas da FPT Industrial consiste em 73 concessionárias e cerca de 800 centros de serviço em quase 100 países. Uma ampla oferta de produtos, incluindo seis gamas de motores de 42 HP até 1.006 HP, transmissões com torque máximo de 200 Nm até 500 Nm, eixos dianteiros e traseiros de 2 toneladas a 32 toneladas. A FPT Industrial oferece a mais completa linha de motores a gás natural do mercado para aplicações industriais, com potências que vão de 50 HP a 460 HP. Esta ampla oferta e um forte foco em atividades de P&D tornam a FPT Industrial líder mundial em powertrain. Para mais informações, visite www.fptindustrial.com e www.blogdafpt.com.br ou acompanhe as novidades da marca no Facebook e no Linkedin.