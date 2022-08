Imobiliária Dizaty lança serviço inédito em Sete Lagoas

Open House Dizaty.

Destaque no segmento imobiliário, a Dizaty inova mais uma vez, ao lançar em Sete Lagoas o conceito de Open House (casa aberta), apresentando os melhores imóveis da cidade.

Na ação, os futuros compradores terão a real sensação de estar na casa que eles desejam, poderão percorrer todos os espaços, ver cada detalhe do imóvel. Ou seja, poderão desfrutar do espaço, se sentir em casa, antes de comprar.

No primeiro Open House do ano, a Dizaty apresenta um super lançamento, no bairro Jardim Arizona: casa de alto padrão, que entre outros ítens conta com 230 metros de área construída, 3 quartos, salas com pé direito duplo, sauna, piscina aquecida, etc.

Durante todo o Sábado, os clientes serão recebidos com um delicioso café e a melhor recepção de profissionais experientes e capacitados a esclarecer todas as dúvidas e oferecer as melhores opções e condições de compra.

SERVIÇO

OPEN HOUSE DIZATY (casa aberta para visitação)

DATA: 13/08 – SÁBADO

LANÇAMENTO: Rua Maria Tanure, 15

HORÁRIO: 10h às 16h

INFORMAÇÕES: 41113. 2425 . 99152-8994 (WhatsApp)

Fanzini Comunicação