Chef David Kasparian, que comanda a cozinha do Stella, restaurante de gastronomia paulistana-contemporânea, ensina uma receita para o Dia dos Pais

Paleta de cordeiro, uma receita sofisticada para ser preparada por pais e filhos e deixar o domingo ainda mais gostoso.

O chef David Kasparian se destacou no universo da gastronomia desde cedo e apesar de ainda jovem, coleciona experiências internacional e nacional frente às principais cozinhas de estabelecimentos conceituados pelo mundo.Atualmente comanda a cozinha do Stella, restaurante de gastronomia paulistana-contemporânea do hotel Canopy By Hilton, localizado na regiãoJardins. “Busco exaltar a culinária paulista mesclada com referências estrangeiras e gosto de utilizar ingredientes orgânicos e de produtores locais, optando por uma quantidade mínima de insumos importados”, explica Kasparian.

O chef trouxe ao menu do restaurante seis novos pratos, criações autorais inéditas inspiradas em suas experiências e tradições culinárias de imigrantes que transformaram São Paulo na capital da gastronomia pujante, com explosão de sabores e aromas diversos.

O paulistano traz em seu currículo passagens por restaurantes badalados e premiados, como o The Fat Duck, em Londres, o Picollo Lago, na Itália, e o Blue Hill, em Nova York.

Ao comando e atuação frente à grandes cozinhas, apura sua expertise e reúne técnicas rígidas prezadas pelos restaurantes estrangeiros, principalmente os europeus, unidas à criatividade e talento.

Em 2019 David foi finalista do prêmio Bocuse D’Or, uma das competições mais importantes da gastronomia que ocorre na França, considerada a “Copa do Mundo da Gastronomia”, que reúne chefs do mundo todo.

Kasparian também soma experiência nacional, no Brasil foi chef executivo do italiano Piselli e sous chef de Alain Poletto no Bistrot de Paris, ambos em São Paulo. Comandou a cozinha do Neto, dentro do hotel Four Seasons, rede hoteleira canadense no Brasil.

“Sou apaixonado pela gastronomia desde pequeno, busco trazer novos elementos, ingredientes e sabores. Ela representa um pouco da nossa essência, desde os pratos preparados em família com a culinária brasileira que é tão rica e diversa, até as iguarias, especiarias e criações que experimento em outros países os pratos e especialidades de outros chefs e colegas, tudo vira referência. Nesse Dia dos Pais indico uma receita saborosa e que pode ser preparada por toda a família; espero que deixe o domingo ainda mais gostoso”, comenta o chef.

Receita: Paleta de Cordeiro

Paleta de cordeiro – 2kg

Vinho Branco – 50g

Sal – 13g

Alho – 5g

Tomilho – 3g

Alecrim 3g

Pimenta do reino à gosto

Molho Roti – 300ml

Água – 200 ml

Preparo:

Limpar a paleta de cordeiro, removendo todo o excesso de gordura. Temperar com sal e pimenta a gosto. Adicionar o restante dos temperos e marinar por aproximadamente 12 horas.

Em uma assadeira, dispor a paleta de cordeiro com a marinada, adicionar a água e molho roti e cobrir com papel alumínio. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 6 horas.

Retire a paleta da assadeira e coe o molho. Se necessário reduza o molho em fogo baixo e sirva sobre a carne.