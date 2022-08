“Farrinha” vai animar a véspera de feriado em BH

Akatu, Sunga de Pano, Rick & Ricardo, Pedro Castelli, Biffaum e DJ Ávila vão embalar a festa no dia 14 de agosto, domingo, a partir das 15h, no espaço que fica no Aeroporto Carlos Prates.

O mês de agosto chegou muito animado na capital mineira. No próximo domingo, dia 14, a partir das 15h, o agito fpor conta da festa. O evento, que será realizado no E-hangar – Aeroporto Carlos Prates (Rua Ocidente, nº 100 – Padre Eustáquio, Belo Horizonte – MG), vai contar com os shows do Akatu, Sunga de Pano, Biffaum e DJ Ávila, além das participações especiais da dupla Rick & Ricardo e do cantor Pedro Castelli. As vendas de ingressos estão disponíveis por meio do site www.centraldoseventos.com.br

Atrações

Akatu

Semente boa e mundo melhor: essas são as traduções do nome “Akatu”, de origem Tupi, que hoje ecoa entre o público. Formado por Angelo (reco e voz), Caique (tantan e voz), Lucas (pandeiro), Lukas Gabriel (voz) e BEG (voz), o grupo foi criado em 2015, em Belo Horizonte. Hoje uma das maiores revelações do samba e pagode nacional e está entre as bandas mais tocadas nas rádios do país dentro do segmento. Com mais de 124 milhões de visualizações no YouTube, 200 milhões de streams e quase 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, além dos mais de 355 mil seguidores no Instagram, os pagodeiros, que há pouco tempo agitavam apenas as noites da capital mineira, conquistaram o Brasil e seguem com agenda de shows em vários estados, figurando suas canções entre as mais tocadas nas rádios de todo o país.

Desde o início da carreira, além de animar os shows, o Akatu sempre esteve focado nas produções de registros audiovisuais. Em 2017, lançou o CD “Meu Momento” e no ano seguinte o DVD “Vamo Cantar”. Já em 2020, foram três trabalhos: “Ensaio Akatu”, “Akatu Relax”, “Luau Akatu”, e “Encontro de Gerações”, gravado com o Revelação.

O mais recente trabalho é o DVD Degrauzinho por Degrauzinho, gravado ao vivo em Belo Horizonte, que contou com uma megaprodução, palco repleto de efeitos especiais e telões de led. O registro teve Belo, Suel, Ferrugem, Menos é Mais, Di Propósito e Matheus Fernandes como participações especiais.

Sunga de Pano

O grupo vem ganhando cada vez mais espaço na música. Desde o ano de 2013, eles vêm apresentando um show diversificado, trazendo sucessos de gêneros como sertanejo, funk, samba e pagode para seu próprio estilo. Com músicas conhecidas pelos fãs, como, Só Quer Me Ter que conta com a participação do funkeiro Mr. Catra e das atrizes Adriana Bombom e Kayete, eles vêm conquistando o público. Hoje, com vários anos de estrada eles já se apresentaram em mais de 300 cidades diferentes, fazendo uma média de 15 shows por mês, passando por Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília, Espírito Santo, Bahia, interior de São Paulo e outras localidades.

Pedro Castelli

Natural de Belo Horizonte, ele já é destaque nas casas noturnas da capital mineira. O cantor e compositor leva sempre muito alto astral aos shows, com uma performance carismática e energia contagiante. O músico que é promessa no cenário musical brasileiro promete uma apresentação animada.

Rick & Ricardo

Conhecidos pela alegria e simpatia nos palcos, Rick & Ricardo, mineiros de Congonhas e Juiz de Fora, que hoje estão com mais de 14 anos de história, vem trilhando uma carreira cheia de sucessos. No Farrinha, a dupla que já é figura marcada nos eventos da capital, vão apresentar um repertório especial com sucessos conhecidos pelo público.

DJs

Considerado como um dos mais carismáticos de Belo Horizonte, o DJ Biffaum vai agitar os presentes com grandes hits da carreira. Mas, além dele, o DJ Ávila, sempre presente nas maiores baladas da capital mineira, também vai trazer toda a sua animação para a festa prometendo não deixar ninguém parado.

Serviço

Farrinha

Atrações: Akatu, Sunga de Pano, Biffaum e DJ Ávila, Rick & Ricardo e Pedro Castelli

Local: E-hangar – Aeroporto Carlos Prates – Rua Ocidente, nº 100 – Padre Eustáquio, Belo Horizonte – MG

Data: 14 de agosto, domingo

Horário: a partir das 15h

Ingressos: R$25

Vendas:

Central dos Eventos

Pelo site: www.centraldoseventos.com.br

Classificação indicativa: 18 anos

