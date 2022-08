72% dos consumidores mineiros irão presentear no Dia dos Pais, segundo levantamento da FCDL-MG

Mesmo diante de tantas incertezas causadas pelo cenário político, o Dia dos Pais promete movimentar Minas Gerais. Segundo levantamento realizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas dos Estado de Minas Gerais (FCDL-MG), 72% dos consumidores mineiros pretendem presentear os pais. Ainda de acordo com os dados, 23% estão cautelosos e preferem aguardar mais definições do cenário e outros 5% afirmam que não irão comprar presentes.

Dentre aqueles que irão presentear, a variável condicionante que mais pesou na intenção de consumo foi o preço dos produtos.

“Os consumidores reclamam que a inflação está corroendo seu poder de compras que, por sua vez, está voltado para os bens de primeira necessidade. Outro ponto citado pelos entrevistados foi a falta de proatividade dos lojistas, que estão apostando apenas no apelo emocional da data. Ou seja, não estão fazendo planos de ações ou buscando atrair o consumidor para produtos que façam a diferença na data”, explica o economista da FCDL-MG, Vinicius Carlos Silva.

Ticket-médio

Mesmo com essas indicativas, a pesquisa revela que os mineiros estão dispostos a gastar cerca de R$ 155,00 em presentes. Sendo que as categorias de Roupas e Calçados saem na frente com 30% das preferências. Logo em seguida, figuram Cosméticos e Perfumaria, com 12%; Eletrônicos com 9%; e Ferramentas com 7%.

Ainda na opinião do economista da FCDL-MG, os números indicam que fica evidente que os consumidores precisam de um estímulo a mais para aumentarem sua intenção de consumo.

“Cabe ao lojista atuar fortemente com estratégias de vendas bem estruturadas e com objetivos claros, utilizando a temática do momento, os descontos, as promoções, o atendimento customizado, a inovação dos produtos e a experiência adquirida com os anos para potencializar suas vendas e maximizar seus resultados. O cenário oferece oportunidades, mas é necessário ter atitude para aproveitá-las. Fica a dica”, finaliza Vinícius Silva.

