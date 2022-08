Notícias da PM: Tráfico de drogas e blitz educativa Agosto Lilás, são ocorrências de destaque, em Sete Lagoas

O Autor de 19 anos, que já possui passagens por tráfico e roubo, confirmou a propriedade do material e informou que venderia cada unidade das drogas por R$10,00. Ele foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia Civil onde o flagrante foi ratificado.

Blitz Preventiva Campanha Agosto Lilás

Durante a Campanha Agosto Lilás, a equipe da Patrulha de Prevenção a Violência Doméstica do 25 BPM, participou, no domingo,7, da operação “Blitz Educativa” em comemoração aos 16 anos da Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha, no Centro de Sete Lagoas-MG – Praça do Cat.

Várias mulheres foram orientadas da importância de se manterem seguras, sobre o trabalho da PPVD e a existência da Rede de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica na cidade.