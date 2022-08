Supermercado é dispensado de indenizar jovem que perdeu contratação como aprendiz devido à pandemia

A Justiça do Trabalho mineira isentou uma rede de supermercados de indenizar por danos morais e materiais um jovem que deixou de ser contratado como aprendiz após a deflagração da pandemia de Covid-19. A decisão é do juiz Júlio Côrrea de Melo Neto, titular da Vara do Trabalho de Santa Luzia.

O jovem contou que se inscreveu no programa de aprendizagem em fevereiro de 2020, mas não foi chamado para iniciar o trabalho, mesmo já tendo feito exame admissional, recebido uniforme e até entregado a carteira de trabalho. Alegou que procurou a empresa diversas vezes, mas nada foi feito. Somente em novembro de 2020 foi informado que não seria contratado e a carteira lhe foi devolvida.

No entanto, Testemunha confirmou que, apesar da aprovação para ser menor aprendiz, o jovem não foi contratado por orientação do Ministério do Trabalho e comunicado do SENAC a respeito do cancelamento do processo seletivo diante da pandemia. A defesa indicou que os documentos inclusive foram devolvidos pela instituição. A testemunha disse ainda que para a contratação do menor aprendiz é obrigatória a matrícula nos cursos do SENAC. E, segundo relatou, a carteira de trabalho apenas não foi entregue imediatamente, porque a empresa não conseguiu entrar em contato com o responsável legal do rapaz por meio do contato informado. A representante legal levou meses para procurar o departamento pessoal da empresa, quando então o documento foi devolvido ao jovem.

Na avaliação do magistrado, o jovem não provou os requisitos legais para receber indenização e a responsabilidade da empresa foi afastada. A decisão foi confirmada em grau de recurso pelo TRT de Minas.

