Londrina x Cruzeiro: confira as prováveis escalações, arbitragem e transmissão

O Londrina vem embalado depois da vitória por 1 x 0 sobre o Novorizontino, fora de casa. Foi a quinta partida de invencibilidade do time paranaense, com três vitórias e dois empates.

O técnico Paulo Pezzolano não tem desfalques por suspensão, mas perdeu o atacante Stênio, com uma luxação no ombro. Willian Oliveira e Rafa Silva, que vêm se recuperando de contusões, não foram relacionados. No ataque, Edu pode retornar à equipe, após ficar no banco diante do Tombense, segundo o treinador, por estar no limite físico.

O provável Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira, Eduardo Brock, Bidu; Machado, Neto Moura, Chay, Daniel Junior; Luvannor e Bruno Rodrigues

