Atlético faz jogo da ‘vida’ e busca recuperação no mês de agosto após julho de quedas e derrotas

Em 2021, o Atlético não perdeu nenhum jogo no mês de julho. Foram nove partidas disputadas, pelo Brasileiro, Libertadores e o jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, com sete vitórias e dois empates. As igualdades foram nos dois confrontos com o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores. O Galo avançou nos pênaltis.

O Atlético começou o julho do ano passado com o pé direito. O time bateu o Atlético-GO por 4 a 1 e voltou a vencer no Brasileirão após duas derrotas e iniciou a sequência de 18 jogos de invencibilidade na competição. O Galo só voltaria a perder no campeonato em outubro, justamente para o Dragão, por 2 a 1.