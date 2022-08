Força Tarefa: BH e Sabará são alvos de operação contra grupo suspeito de movimentar R$ 1 bi em lavagem de dinheiro

De acordo com o Gaeco, em território mineiro a ação ocorrem em Belo Horizonte e em Sabará, na região metropolitana. A operação também ocorre simultaneamente no Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e São Paulo.

A Justiça expediu 23 mandados de busca e apreensão, e determinou o bloqueio e sequestro de R$ 848 milhões, nove veículos e 15 imóveis.

As investigações apontaram que os suspeitos usaram empresas fictícias e contas bancárias abertas para a lavagem de dinheiro, que circulava pelas contas de inúmeras pessoas físicas e jurídicas até finalmente chegar a terceiros supostamente vinculados ao esquema criminoso como se fosse lícito.

Participam da operação 80 policiais civis, quatro delegados, uma procuradora de Justiça, sete promotores de Justiça, quatro policiais penais federais e quatro servidores do Ministério Público.

Hoje em Dia