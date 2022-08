Monkeypox: Minas chega a mais de 100 casos confirmados de varíola dos macacos; outros 331 são investigados

A capital mineira é a cidade com mais casos confirmados no Estado (75). Desde a manhã de segunda (8), quando o número de casos notificados estava em 81, Minas registrou aumento de 25% nos diagnósticos positivos.

O número de diagnósticos positivos, no entanto, ainda pode aumentar no Estado, já que outros 331 casos ainda são investigados pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). Há ainda quatro casos classificados como prováveis.

Em nota, a SES-MG ainda informou que uma notificação de caso suspeito no município de Abadia dos Dourados, na região do Alto Paranaíba, foi excluída após verificação de erro de digitação. Sendo assim, não há casos suspeitos no município.

No geral, a varíola dos macacos pode ser transmitida pelo contato com gotículas expelidas por alguém infectado (humano ou animal) ou pelo contato com as lesões na pele causadas pela doença ou por materiais contaminados, como roupas e lençóis, informa o Instituto Butantan. Uma medida para evitar a exposição ao vírus é a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel.