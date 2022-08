Prefeitura de Sete Lagoas divulga calendário esportivo de agosto

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer – divulgou o calendário esportivo para o mês de agosto, com vários eventos movimentando a cidade. O calendário de agosto é extremamente diversificado proporcionando atrações para vários públicos. Destaque para a 17ª Copa do Futuro, que terá abertura na próxima quinta-feira, 11, inclusive com desfile dos uniformes dos times participantes.

“Estamos fazendo o possível para atender a demanda da população em ações esportivas. A Secretaria está de portas abertas. O esporte nunca esteve tão movimentado”, destaca Fabrício Frederighi Fonseca, secretário adjunto de Esportes e Lazer. Confira abaixo a programação completa:

– Domingo, dia 07

1ª rodada da Copa de Futsal por Elas (feminino)

Local: Ginásio Vinicio Dias Avelar

2ª rodada da II Copa de Futsal Amadora Masculina

Local: Ginásio Dr. Márcio Paulino

– Segunda-feira, dia 08

Dia do Pedestre/Caminhada Escolar

Local: Ginásio Vinicio Dias Avelar

– Terça-feira, dia 09

Reunião do Conselho Municipal de Esporte e Lazer

– Quinta-feira, dia 11

Abertura da 17ª Copa do Futuro e desfile de uniformes

Local: Ginásio Dr. Márcio Paulino

– Sexta-feira, dia 12

Feira de Artesanato

Local: Ginásio Dr. Márcio Paulino

– Sábado, dia 13

Feira de Artesanato (especial Dia dos Pais)

Local: Ginásio Dr. Márcio Paulino

– Sábado, dia 13

1ª rodada da Copa do Futuro

– Domingo, dia 14

1ª rodada da Copa do Futuro

– Sábado, dia 20

Simulado Festival Paralímpico

– Sábado, dia 20

Workshop Gratuito/Dia do Ciclista

Local: Ginásio Dr. Márcio Paulino

Domingo, dia 21

3ª Rodada da II Copa de Futsal Amadora Masculina

– Sábado, dia 27

Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu/Copa Pódio

Local: Ginásio Dr. Márcio Paulino

– Domingo, dia 28

Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu/Copa Pódio

Local: Ginásio Dr. Márcio Paulino

– Domingo, dia 28

Caravana do Lazer

Local: Ginásio Vinicio Dias Avelar

Mais informações: (31) 3779-3500.