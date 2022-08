Prefeitura de Sete Lagoas realiza caminhada de conscientização no Dia Nacional do Pedestre

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Trânsito (Seltrans) e com apoio da Guarda Municipal – realizou na manhã desta segunda-feira, 8, uma ação educativa em homenagem ao Dia Nacional do Pedestre. A caminhada com alunos de escolas municipais saiu da Praça Dom Carlos Carmelo Mota, a Praça da Feirinha, e percorreu a orla da Lagoa Paulino.

O prefeito Duílio de Castro e os vereadores Marli de Luquinha, Ivan Luiz e Caio Valace marcaram presença ao lado das crianças estudantes das escolas Dr. Enésio Antônio Viana e Raymundo Gravito. “Muito bonito esse movimento com as crianças na busca de conscientizar sobre a importância de respeitar o pedestre, sobre a responsabilidade de todos no trânsito”, comentou Duílio de Castro.

O prefeito também destacou iniciativas da administração municipal que estão mudando o sistema viário de Sete Lagoas e ainda garantindo a segurança das ruas e avenidas com sinalização vertical e horizontal e nova iluminação pública. “Estamos cumprindo nosso papel e melhorando cada vez mais as condições de tráfego na cidade. Vamos continuar trabalhando para dar melhores condições aos pedestres e motoristas no trânsito”, completou.

A caminhada passou por faixas de travessia e seguiu sempre pela calçada, espaços de pedestres que devem ser respeitados. O movimento contou com a participação da personagem Daniévola, a fada madrinha do trânsito, interpretado por Daniela Maia, coordenadora do departamento de Educação no Trânsito da Seltrans. “Esta é uma ação de conscientização neste dia especial. Os pedestres devem priorizar os espaços seguros e os condutores precisam respeitar os seus limites. Um ambiente seguro para todos evita transtornos e até fatalidades”, declarou Daniela Maia.

A caminhada surtiu efeito chamando a atenção de quem passou pelo percurso. As crianças se envolveram na proposta e, durante toda a caminhada, soltaram a voz com uma importante mensagem: “Ei você, cidadão! No trânsito preste atenção”.