Coelho emplaca três vitórias seguidas pela primeira vez na história da série A do Brasileiro

É a primeira vez que o Coelho emplaca três triunfos consecutivos na temporada, após vencer o Atlético-GO e o Cuiabá. A última sequência assim foi no ano passado, durante o Campeonato Mineiro. Na série A, o feito é inédito.

O América abriu o placar aos 6 minutos, com Pedrinho, aproveitando a primeira chance de ataque. O atacante aproveitou a falha do goleiro Pegorari, que, no chute de Lucas Kal, espalmou a bola para a pequena área.

O gol logo nos minutos iniciais mudou a cara da partida, com o clube mineiro fechando-se e jogando no contra-ataque. Sofreu pressão do Juventude, mas conseguiu segurar o placar até o final.

O Juventude teve mais posse de bola, mas, como tem ocorrido nos últimos jogos, deixou a desejar na parte de criação. O time gaúcho ocupa a lanterna da competição, com 20 pontos conquistados.

O Coelho volta a jogar no domingo, às 18 horas, no Independência, contra o Santos. No primeiro turno, o time praiano levou a melhor, vencendo por 2 a 0 na Vila Belmiro. Já o Juventude pega o Cuiabá, no sábado, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

Juventude 0 x 1 América

Juventude

Pegorari; Rodrigo Soares, Kelven, Paulo Miranda e Moraes; Chico, Marlon, (Yuri Lima). Bruno Nazário (Ricardo Bueno), Oscar Ruiz (Vitor Leque), Vitor Gabriel (Edinho) (Felipe Pires) e Pitta. Técnico: Umberto Louzer.

América

Matheus Cavichiioli; Raúl Cáceres, Iago Maidana, Éder e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Benitez (Matheusinho), Felipe Azevedo (Índio Ramirez), Henrique Almeida (Wellington Paulista) e Pedrinho (Arthur). Técnico: Vagner Mancini.

Motivo: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 6 de agosto de 2022 (sábado)

Local: Alfredo Jaconi (Caxias do Sul)

Arbitragem: Edna Alves Batista, auxiliada por Neuza Ines Back e Fabrine Costa Silva

Cartões amarelos: Chico (Juventude), Lucas Kal, Arthur (América)