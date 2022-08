Stênio sofre luxação no ombro e vira desfalque para o Cruzeiro

Sendo assim, Stênio desfalacará o elenco celeste no próximo compromisso, marcado para esta terça-feira (9), às 21h, no Paraná, diante do Londrina. Na relação de jogadores divulgada pelo Cruzeiro, seu nome não foi listado.

O atleta de 19 anos tem vínculo com o Cruzeiro desde 2020, mas estava emprestado ao Torino, da Itália. Sua reintegração ao time mineiro aconteceu em julho deste ano e, desde então, sob o comando do técnico Paulo Pezzolano, foi acionado três vezes, e marcou um gol.

Hoje em Dia