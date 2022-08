Ainda sem vencer com Cuca, Atlético completa cinco jogos sem vitória, pior jejum desde 2019

A última vez que o Atlético ficou sem vencer por cinco partidas consecutivas foi em 2019. No Campeonato Brasileiro daquele ano, o Galo amargou sete derrotas seguidas no meio da competição para Athletico-PR, Bahia, Corinthians, Botafogo, Inter, Avaí e Vasco. No entanto, o time havia vencido dois jogos neste intervalo pela Sul-Americano.

Agora, o Galo iniciou o jejum de vitórias com o empate com o Cuiabá, quando o time ainda era comandado pelo Turco Mohamed. Após a queda do treinador, o Atlético perdeu para o Corinthians, com o interino Lucas Gonçalves no banco. Já com Cuca, o Galo perdeu para o Inter e para o Athletico-PR pelo Brasileiro, além do empate com o Palmeiras entre esses dois jogos, pela Libertadores.

