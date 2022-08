Deputado Douglas Melo anuncia empresa vencedora da pavimentação da rodovia Sete Lagoas a Araçaí

O deputado estadual Douglas Melo, anunciou na tarde desta sexta-feira (05), em suas redes sociais a empresa vencedora da licitação.

Aprovado em 2021 o Projeto de Lei 2.508/21, que prevê a destinação de R$ 11 bilhões do total de R$ 37,7 bilhões do acordo com a Vale, pelo desastre de Brumadinho. No texto apreciado na casa legislativa foi aprovado o asfaltamento do trecho da MG-238 que interliga Sete Lagoas a Araçaí, além dos valores necessários para a retomada e conclusão das obras do Hospital Regional de Sete Lagoas.

A pavimentação asfáltica representa um sonho antigo para muitas pessoas residentes em Sete Lagoas, Araçaí, Cordisburgo, nas comunidades de Silva Xavier e Estiva, além do grande benefício que trará para toda região, em média são 40 km que serão asfaltados. A obra é uma demanda antiga no mandato do deputado Douglas Melo, que viu através da compensação da Vale a solução.

O deputado estadual Douglas Melo anunciou nesta sexta-feira (05) em suas redes sociais a empresa vencedora da licitação. “Asfalto de Sete Lagoas a Araçai, A empresa vencedora da licitação foi BALI-Baeta Logorio. Foi Homologada dia 12/05. Vai ser dada ordem de serviço. O sonho está se tornando realidade após conquistarmos junto ao Governo a inclusão da estrada, no acordo da Vale.

