Guarda Municipal lança projeto para atuar na proteção das 56 escolas municipais de Sete Lagoas

O projeto foi lançado no auditório da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura com a presença do prefeito Duílio de Castro (Patriota), da secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Alves Teixeira, do comandante da GCM, Sérgio Andrade, coordenadora da Educação, guardas municipais, diretores e coordenadores de todas as escolas municipais.

“É a formalização de uma parceria entre setores da administração que vai gerar ótimo resultado. Vamos aproximar a Guarda Municipal da Educação para dar mais segurança para as equipes educacionais, alunos e pais. Isso só foi possível graças ao grande investimento que fizemos para estruturar a Guarda com nova sede, frota de veículos, armamento e treinamento”, comentou Duílio de Castro.

A Guarda Municipal já mantinha uma rotina de segurança nas áreas escolares e, somente nos primeiros sete meses desse ano, registrou 420 ocorrências neste tipo de atendimento. Agora, baseado em pilares, esse novo projeto vai aumentar a presença dos agentes dentro e fora das escolas. “São várias ações que envolvem esse novo projeto. Atuaremos com foco na disciplina dentro das escolas, acompanhamento dos alunos, desenvolvimento de proposta de conscientização e ainda a parte de segurança e proteção para todos”, explica Sérgio Andrade.

O programa de proteção é considerado uma grande conquista pelos responsáveis pelas escolas e também por quem está na linha de frente da educação municipal. A Guarda vai atuar com agentes, monitoramento eletrônico, o grupamento de cães e ainda com o mascote Jotinha. “É um dia de muita aletria para a Secretaria de Educação. É a realização de um sonho, um anseio de anos de toda a classe educacional do Município”, destacou Roselene Alves Teixeira.

O Grupamento de Ronda e Proteção Escolar já planejou um cronograma para estar presente em todas as escolas municipais. O trabalho também tem o apoio de um sistema de monitoramento implantado pela Prefeitura recentemente que funcionar 24 horas por dia protegendo pessoas e o patrimônio. Além disso, equipes podem ser acionadas imediatamente por meio do telefone 153, que atende situações emergenciais.

Com Prefeitura de Sete Lagoas