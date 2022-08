IVECO CAPITAL apoia a realização de cursos de capacitação profissional em Sete Lagoas (MG)

O Programa Próximo Passo, viabilizado pela marca IVECO CAPITAL do Banco CNH Industrial Capital S.A., firmou uma parceria com a ONG Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana (CDM) e com o Senac Minas para a realização de cursos profissionalizantes nas funções de Assistente Administrativo e Recepcionista, ambos disponíveis para pessoas maiores de 14 anos.

As aulas do curso de assistente administrativo, que começaram no dia 27 de junho com duas turmas fechadas, têm carga horária de 160 horas e atendem um total de 60 pessoas. Já a capacitação para recepcionista tem inscrições abertas e está prevista para iniciar em agosto, com expectativa de atender duas turmas com 30 alunos cada.

O Programa Próximo Passo é uma das principais iniciativas do Iveco Group relacionadas à sustentabilidade e responsabilidade social. Desenvolvido no bairro Cidade de Deus em Sete Lagoas (MG), desde 2007, o Programa é exemplo do esforço e compromisso em promover o desenvolvimento sustentável da comunidade local.

“Contribuir com projetos que promovem a capacitação profissional é uma das nossas prioridades. Acreditamos que é possível reduzir a desigualdade e dar mais oportunidades para os jovens ingressarem no mercado de trabalho e para os adultos terem mais chances de recolocação”, destaca Gustavo Bakai, responsável pela área de Serviços Financeiros do Iveco Group.

O programa atua em ações de curto e médio prazo com o objetivo de incentivar o desenvolvimento social. Através de parcerias públicas e privadas, são realizadas ações de fomento à cultura e ao protagonismo juvenil por meio de oficinas de qualificação profissional, formação cidadã, musicalização e judô. Para idosos, conta com práticas de canto, resgate histórico do bairro, rodas de conversa sobre direitos da terceira idade e trocas de experiências.

“Apoiamos os programas incentivados pelo Iveco Group, reforçando o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável das comunidades onde estão inseridas as suas unidades de negócios, pois entendemos que são agentes de transformação social, cultural e educacional altamente eficazes”, afirma Heberson Goes, presidente do Banco CNH Industrial.

Para o Gerente de Recursos Humanos da IVECO, Vicente Ribeiro Junior, fomentar ações para estabelecer compromissos e fortalecer vínculos com a comunidade local faz parte das metas da montadora. “Para nós, o Próximo Passo promove um legado duradouro e traz contribuições em diferentes esferas da vida daqueles que participam”, ressalta.

Além do Programa Próximo Passo, a CDM atua em outras frentes de promoção social. “Ter a confiança de empresas desse porte abrem portas e demonstram a seriedade da proposta e a certeza do impacto social positivo onde atuamos”, destaca Élida Carneiro, Gerente de Projetos da CDM.

Os interessados em participar dos cursos devem comparecer à sede do Programa Próximo Passo – Av. Prefeito Euro Andrade, 1060, Cidade de Deus, Sete Lagoas (MG) – com a documentação necessária para a inscrição: cópias do CPF, RG, comprovante de residência atualizado e declaração escolar.

Sobre o Banco CNH Industrial

Com mais de 23 anos de atuação no Brasil, o Banco CNH Industrial tem a missão de suportar os negócios das marcas e concessionários da CNH Industrial e Iveco Group, oferecendo soluções financeiras customizadas para melhor atender os clientes. Focada em segmentos essenciais para o desenvolvimento da América Latina, a instituição financeira conta com equipes de campo especializadas nos setores agrícola, de construção, veículos comerciais e geração de energia.

Sobre o Iveco Group

Iveco Group N.V. (MI: IVG) é um líder automotivo global ativo nas áreas de Veículos Comerciais e Especiais, Powertrain e Serviços Financeiros relacionados. Cada uma de suas oito marcas é uma força importante em seu negócio específico: IVECO, uma marca pioneira de veículos comerciais que projeta, fabrica e comercializa caminhões pesados, médios e leves; FPT Industrial, líder global em uma vasta gama de tecnologias avançadas de powertrain nos setores de agricultura, construção, naval, geração de energia e veículos comerciais; IVECO BUS e HEULIEZ, marcas de ônibus de transporte coletivo e premium; Iveco Defence Vehicles, para equipamentos de defesa e proteção civil altamente especializados; ASTRA, líder em veículos pesados para mineração e construção em grande escala; Magirus, fabricante de veículos e equipamentos de combate a incêndios de renome na indústria mundial; e IVECO CAPITAL, o braço de financiamento que apoia todos os negócios da empresa. O Grupo Iveco emprega aproximadamente 34.000 pessoas em todo o mundo e possui 29 fábricas e 31 centros de P&D.

Sobre a CDM

Com a missão de promover o desenvolvimento de pessoas e territórios, respeitando os princípios de solidariedade e subsidiariedade, a CDM Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana atua há 35 anos na realização de projetos sociais, alinhados a demandas de empresas, comunidades, órgãos públicos e território, criando valor compartilhado. Fundada em 1986, é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve atividades voltadas para: SUSTENTABILIDADE E RELACIONAMENTO COMUNITÁRIO; VOLUNTARIADO CORPORATIVO e EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. As experiências acumuladas pela CDM permitem constante atualização de produtos e serviços, em um processo contínuo de aprendizado organizacional, destacando-se como instituição pioneira com atuação dentro e fora do país.

Ascom Iveco Group