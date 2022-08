Assuntos distintos e de grande relevância ganharam espaço no plenário do Legislativo ao longo da semana

Violência contra a mulher dentro da campanha Agosto Lilás, programa municipal “Zera Filas” na área da saúde e divulgação do trabalho desenvolvido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-MG). Esses três assuntos tiveram atenção especial dos vereadores ao longo desta semana no Plenário do Legislativo em reuniões especiais.