América consegue reverter perda de mando de campo

O clube foi punido com a perda de um mando de campo no Brasileirão e multa de R$ 15 mil. Em recurso, o América conseguiu reverter a multa, e agora, em novo recurso, conseguiu anular também a perda do mando de campo.

Com o resultado, o América poderá contar com a presença da torcida e realizar o próximo jogo, contra o Santos, no dia 14/08, na Arena Independência.

Hoje em Dia