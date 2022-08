Sucesso de gestão: efeito Ronaldo no Cruzeiro é evidência de projeto, sinergia e calma

Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e vinte e três rodadas de Série B se passaram e os números já comprovam que este é, de longe, o melhor ano da Raposa na Segunda Divisão, e que a gestão Ronaldo é um sucesso. Fato que a torcida sabe, apoia e está entregue. No entanto, Fenômeno admitiu recentemente, em um evento de investidores, em São Paulo, que se comunicar com a Nação Azul para que a execução do projeto fosse aplicada, não foi fácil.

“Eu tinha que saber como comunicar isso para o torcedor, pois tinha uma resistência do outro lado. Um medo natural se daria certo, se teria os investimentos adequados e se o investimento que eu comprometi era pouco ou muito. Criou-se muito essa dúvida. Mas hoje em dia a torcida não tem mais dúvida que somos um sucesso de gestão”,concluiu Fenômeno.

Uma das formas que Ronaldo encontrou para acessar os cruzeirenses foram as lives recorrentes em seu canal no Twitch. Ao vivo, diante de milhares de espectadores, o gestor explicou, anunciou e conversou com os torcedores sobre os próximos passos do projeto, que foram dando resultado dentro de campo.

O programa de sócios também ajudou. Quando chegou ao clube, Ronaldo afirmou que uma de suas metas era fazer com que os cruzeirenses estivessem nos estádios, e para isso, as categorias do “5 Estrelas” foram reformuladas. Com isso, o programa saltou de 10 mil para 62 mil cadastrados, e o Mineirão sempre cheio, com média de 30 mil pessoas por duelo.

Motivação

O trabalho, considerado árduo pelo próprio Ronaldo, tem uma motivação muito clara para ele. O gestor fala sobre retribuição ao clube que “abriu as portas do mundo” para ele, e sobre enxergar um “potencial maior do que a dívida”.

O déficit “encontrado” por Ronaldo supera R$1 bilhão, e para ter 90% de direitos e ações do Cruzeiro SAF, R$400 milhões serão desembolsados por ele ou por incremento de receitas, cotas de premiação e patrocínios. A boa notícia para o torcedor é que, mais de uma vez, ele se mostrou disposto.