Atlético volta atenção para Brasileiro com alerta de que próximos jogos podem definir futuro do time

O Atlético não tem muito tempo para digerir o empate com o Palmeiras, em casa, no jogo de ida da Libertadores, e já volta o foco para o Campeonato Brasileiro. No domingo, o time alvinegro recebe o Athletico-PR, em duelo que pode levar o Galo de volta ao G4. Para isso, a equipe precisa voltar a vencer na competição, após duas derrotas e um empate. Será o terceiro jogo do Atlético com Cuca de novo no comando.