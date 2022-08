Arrependido: ‘Fui covarde’, diz tatuador que matou a ex-namorada com 10 facadas em BH

No momento em que era colocado em uma viatura da Polícia Militar, se limitou a dizer: “Fui covarde”. Ao ser questionado se estava arrependido, respondeu: “Tô”.

De acordo com o subtenente Antônio Honorato, do 5º Batalhão, o tatuador, preso em flagrante, reagiu à abordagem dos militares. “Foi uma abordagem surpresa e, no momento em que era algemado, tentou reagir, sendo necessário a utilização de força moderada pelos policiais”, disse o policial.

O tatuador negou que teria premeditado o crime. “Ele confessou o crime, ma que não teria planejado nada, que foi na casa dela para tentar reatar o namoro”, explicou o subtenente.

(Lucas Prates / Hoje em Dia)

No motel em que Thales foi preso, os militares encontraram um tênis sujo de sangue e uma pequena porção de maconha. A faca que teria sido usada na ação ainda não foi encontrada.

Relembre o caso

Emilly Luiza Ferrete Fernandes, estava em casa com a mãe e o irmão adolescente, quando o ex-namorado pulou o muro da residência no bairro Cardoso, na região do Barreiro, em BH, na quinta-feira (4). Ela foi atingida com mais de dez facadas, sendo que uma delas foi desferida contra a cabeça da jovem, chegando a perfurar o crânio.

A garota chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital. O irmão dela também ficou ferido. Após o crime, Thales Thomás do Vale fugiu.

De acordo com a mãe da vítima, o homem não aceitava o fim do namoro. Em depoimento à Polícia Militar, a mulher contou que o suspeito chegou a divulgar fotos íntimas de Emily nas redes sociais para chantageá-la a reatar o relacionamento.