Através de requerimento de Janderson Avelar e Pastor Alcides, Sete Lagoas vai sediar Festival Paralímpico

Foi protocolado na Câmara Municipal de Sete Lagoas, o Requerimento de número 2194/2022 de autoria dos Vereadores Janderson Avelar e Pastor Alcides, solicitando ao Executivo e Subsecretaria de Esportes e Lazer, para a inscrição da cidade no Festival Paralímpico.

Após o referido pedido ter sido aprovado em sessão plenária, e várias discussões entre os Parlamentares, Executivo e a Subsecretaria de Esportes e Lazer, Adriana e Ana Leonídio (Profissionais de Educação Física, Especializadas em Esportes para pessoas com deficiência), Sete Lagoas foi inscrita no Festival dentro do prazo previsto.

O Festival Paralímpico de Sete Lagoas, acontecerá no dia 24 de setembro de 2022 na Praça Dom Carmelo Mota e no Ginásio Coberto Doutor Márcio Paulino, à partir das 08:00 horas, com realização do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) e Prefeitura Municipal de Sete Lagoas/Subsecretaria de Esportes e Lazer.

“O objetivo é proporcionar a crianças com deficiência e sem deficiência (até 20%), a experiência de vivenciar as modalidades paralímpicas e difundir o Movimento Paralímpico em todo o território nacional,” afirma Fabrício Fonseca subsecretário de esportes.

Serão 03 modalidades de disputa, Atletismo, Bocha Paralímpica e Vôlei sentado. O público alvo são crianças e adolescentes com qualquer tipo de deficiência, que se encontram na faixa etária de 08 à 17 anos, com 150 a 200 alunos participantes, e 50 pessoas voluntárias (Estudantes, Profissionais de Educação Física e também de outras áreas).

“A meta para este ano é atender 14.000 participantes em atividades esportivas lúdicas, com uma média de 150 à 200 crianças por núcleo. 80 cidades foram selecionadas em todo o território nacional, e todas elas realizarão o Festival no mesmo dia, com o mesmo formato, e ainda acrescentou que mais projetos para a comunidade deficiente de Sete Lagoas estão por vir,” projetou o Prefeito Municipal Duílio de Castro.

“Pastor Alcides relatou que, o mês de Setembro foi escolhido para a realização do Festival, porque no dia 21 comemoramos o Dia Nacional da Luta da Pessoa Com Deficiência, e no dia 22, o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, e falou da importância para o município receber o Festival.”

O referido evento fomentará não só a prática esportiva de deficientes e não deficientes, mas também a economia local.

“A atividade esportiva contribui não só para o desenvolvimento físico, como também é uma poderosa ferramenta de ajuda na reabilitação, inclusão social de pessoas com deficiência e que, consequentemente, tiveram outros benefícios. Hoje, eu vejo que o esporte paralímpico melhora a autoestima, a autoconfiança e a capacidade motora do atleta, finaliza Janderson Avelar.”

Ascom/Janderson Avelar