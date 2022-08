Dia do Paizão no Shopping Sete Lagoas traz brincadeiras e música boa

Programação gratuita preenche dois finais de semana consecutivos.

Com o objetivo de proporcionar experiências marcantes e divertidas entre pais e filhos, o Shopping Sete Lagoas preparou uma programação gratuita e diversificada em homenagem ao Dia dos Pais. Em parceria com o Rotary Club de Sete Lagoas, o público contará com um Circuito gratuito de Brincadeiras que vai resgatar jogos que fizeram parte da infância de muitos pais, além de jogo modernos, oficinas e muito mais.

Confira:

06/08 – Sábado: Circuito de Brincadeiras Rotary Club Sete Lagoas, das 13h às 21h, na antiga loja Leitura

Jogos de Tabuleiro Tradicionais

Jogos de tabuleiro Modernos, com a Tábula Ludo Place

Oficina de Robótica, com o Grupo ConsCiência

Oficina de Papagaio às 14h, 15h15, 16h30 e 17h45 (Mediante inscrição gratuita no Sympla: https://linktr.ee/shoppingsetelagoasmkt)

07/08 – Domingo: Festival de Papagaios, das 11h às 17h, no estacionamento gramado

Sejam com os papagaios feitos na oficina do sábado, ou com papagaios que o público já tenha: o espaço estará reservado para a brincadeira. Para a segurança de todos, vale lembrar que não é permitido o uso de linha cortante (cerol, chilena etc.), linha de anzol ou de nylon, papel alumínio, linhas metálicas ou qualquer outro material que possa oferecer risco aos participantes.

10/08 – Quarta-feira: Oficina Gratuita de Robótica, com Grupo ConsCiência, no antigo Coworking

Uma prática moderna e divertida, a oficina de robótica do Grupo Consciência promete encantar os participantes! Serão 04 turmas nos horários de 17h, 18h, 19h e 20h. A inscrição gratuita deve ser feita via Sympla: https://linktr.ee/shoppingsetelagoasmkt

13/08 – Sábado: Música ao vivo em dois ambientes simultâneos, das 19h30 às 22h

Um Happy hour duplo!

No Pátio das Águas: Henrique Parreira, com o melhor do sertanejo

Henrique Parreira, com o melhor do sertanejo Na Praça de Alimentação: Carol Temponi leva muito rock and roll

14/08 – Domingo: Música ao vivo em dois ambientes simultâneos, das 14h às 16h

Um almoço de Dia dos Pais com direito à música da melhor qualidade!

No Pátio das Águas: Vilmara Apso com sua voz poderosa no sertanejo e MPB

Vilmara Apso com sua voz poderosa no sertanejo e MPB Na Praça de Alimentação: GG80, com o melhor dos anos 80

Ainda no domingo (14), a Massoterapeura Nize Mendes estará com o seu cantinho do relaxamento, fazendo quick massagem gratuita, em frente à loja Pelkin, das 14h às 16h.

A campanha de Dia dos Pais do Shopping Sete Lagoas ainda arrecadará fraldas geriátricas que serão destinadas à Vila Vicentina, pelo Rotary Club de Sete Lagoas. Basta depositar a doação na caixa localizada na entrada da portaria principal do Shopping.

