Golpistas pedem doação em nome da família de Bárbara Victória

Desconhecidos estariam utilizando chave pix para pedir transferências

Desconhecidos aplicam golpe e pedem doações financeiras para a família de Bárbara Victória, menina de 10 anos que foi encontrada morta na última terça-feira em Ribeirão das Neves, região Metropolitana de Belo Horizonte.

A advogada da família, Denise Alves informou que nenhuma chave PIX foi disponibilizada para arrecadar dinheiro e ressaltou que qualquer pedido desse tipo tem sido feito por pessoas que desejam tirar proveito da situação.

Denise ressalta que quem quiser fazer alguma contribuição com a família pode entrar em contato com ela pelo Whatsapp: (31) 993448691. Outro contato disponível é o da doutora Aline Fernandes no (31) 989146898.

A advogada ainda disse que a família irá fazer uma investigação paralela, mas aguarda os resultados da Policia Civil.

oianoticias.com.br