Prefeitura divulga agenda cultural do mês de agosto com diversas atrações

Mês de agosto chegou e, com ele, muitas atrações culturais para a população sete-lagoana. São diversos eventos para todos os públicos. Alguns são organizados pela Secretaria Municipal Adjunta de Cultura e outros recebem o apoio da Prefeitura.

“Teremos vários artistas sete-lagoanos em cena este mês. Estamos muito satisfeitos em poder apoiar e acolher os artistas de Sete Lagoas, pois merecem a nossa atenção e o destaque. Enfim, retornando às atividades culturais. Esperamos poder ampliar estas atividades e parcerias, dando maior atenção e visibilidade às artes culturais do nosso povo”, comenta a secretária adjunta de Cultura, Gislene Inocêncio.

A gerente de Cultura, Priscila Horta, reforça. “Os finais de semana estão cheios. O que percebemos é que o setor está forte e retomando o ritmo. Precisamos fortalecer a classe e avançar nas políticas públicas culturais”, completa.

Dia 06/08, sábado, 09h:

Mercado Vila Mangabeiras com artesanato, comida típica e plantas.

Rua Ouro Preto, esquina de Paulo Frontin, Centro. Entrada Franca

Dia 06/08, sábado, a partir das 15h:

Buena Vista Jazz & Blues Festival com apresentações musicais, bebidas artesanais, food trucks, feira de vinil e exposição de carros antigos.

Parque Náutico da Boa Vista. Entrada Franca

Dia 07/08, domingo, 12h:

38ª Festa em Honra a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário.

Rua Sapucaí 467, bairro Progresso. Entrada Franca

13/08, sábado, 19h:

Sarau Poético

Casa da Cultura. Entrada Franca

15/08 a 19/08, segunda a sexta, de 08h às 17h:

Exposição de Alunos do Colégio Regina Pacis

Casa da Cultura. Entrada Franca

21/08, domingo, 18h:

Show de Stand Up “Quase Mineiro” com Paulo Araújo

Casa da Cultura. Venda pelo Sympla (https://www.sympla.com.br/ evento/paulo-araujo-em-sete- lagoas-comedia-stand-up-quase- mineiro/1666294)

25/08, quinta-feira, 18h:

Feirinha Acústica com Leo Ferrera cantando Lulu Santos e Leoni

Praça Tiradentes. Entrada Franca

25/08, quinta-feira, 19h:

Workshop com Felipe Andreoli (baixista do Angra) e presença do baixista Felipe Kopke

Casa da Cultura. Venda pelo Sympla (https://www.sympla.com.br/ evento/workshop-felipe- andreoli/1563012)

27/08, sábado, 08h às 18h:

Festa do Folclore

Apresentação da Grande Roda de capoeira às 8h

Exposição sobre capoeira de 09h às 18h

Missa Conga às 19h

Centro Cultural Nhô-Quim Drummond (Casarão)

Entrada Franca

29/08 segunda-feira, 18h:

Arte Brasil

Casa da Cultura. Entrada R$7,00