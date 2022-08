Benitez diz que América vai em busca da terceira vitória seguida

O América está aproveitando a semana sem jogos para recuperar bem a parte física dos atletas. O técnico Vagner Mancini e sua comissão técnica têm elaborado estratégias para ajustes do elenco, para que a equipe se mantenha competitiva. O Coelho vem de duas vitórias no Brasileirão: ganhou do Atlético-GO por 1 x 0, em Goiânia, e do Avaí por 3 x 1, em Belo Horizonte, numa virada que empolgou a torcida.