Cruzeiro tenta manter vantagem em jogos contra o Tombense

A torcida celeste tem bons motivos para confiar em mais um grande resultado neste fim de semana. O time, em casa, até agora, foi imbatível. Os cruzeirenses mais uma vez vão apoiar a equipe. Até o início da noite desta quarta-feira (3), já eram mais de 20 mil com ingressos garantidos.

O retrospecto no confronto entre as duas equipes é amplamente favorável ao Cruzeiro. Em toda a história, já foram disputadas 11 partidas, com 6 vitórias cruzeirenses, 3 empates e apenas 2 vitórias da equipe de Tombos. A Raposa marcou 18 gols e sofreu apenas 9.

Foram 10 jogos pelo Campeonato Mineiro e um pelo primeiro turno da Série B 2022.

Esta última partida, pela terceira rodada, foi disputada em Muriaé, pela terceira rodada, em abril, e terminou com o placar de 1 x 1; curiosamente, os dois gols foram em cobranças de pênaltis. O Tombense abriu o placar com Ciel e, nos minutos finais, o Cruzeiro empatou com o pênalti batido por Eduardo Brock.

No Mineirão

Quando o confronto é em Belo Horizonte, porém, a vantagem do Cruzeiro não é tão grande. Em 5 jogos, foram 2 vitórias celestes, 1 vitória do Tombense e 2 empates. O zagueiro Lucas Oliveira, que vai ser contratado em definitivo pelo Cruzeiro, prevê dificuldades para o jogo deste sábado. Ele sabe que as equipes que estão tentando entrar no G-4 já conhecem bem o esquema adotado pelo técnico Paulo Pezzolano e estudam muito a forma de atuar do líder.