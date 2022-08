Cuca evita achar culpados por empate do Atlético, reclama de vaias e elogia apresentação

O empate em 2 a 2 com o Palmeiras teve gosto de derrota para o Atlético. Isso porque o Galo vencia até os minutos finais, mas deixou o time paulista empatar nos acréscimos. Mesmo com o resultado, o técnico Cuca aproveitou para enaltecer a apresentação dos jogadores alvinegros, que dominaram as ações ofensivas, mas falharam nas finalizações.