Suspeito de crime contra Bárbara Victória, em Ribeirão das Neves, é achado morto em BH

Informações iniciais da Polícia Militar (PM) dão conta de que o homem teria cometido suicídio na casa de um parente

O principal suspeito do crime contra Bárbara Victória, de 10 anos, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi encontrado morto nesta quarta-feira (3). Informações iniciais da Polícia Militar (PM) dão conta de que o homem teria cometido suicídio na casa de um parente em um bairro da região Nordeste da capital.

De acordo com as investigações, este suspeito chegou a ser detido no domingo (31) à noite, mas acabou liberado logo em seguida. Nessa terça-feira (2), horas após o corpo da criança ser encontrado em um campo de futebol em Ribeirão das Neves, ele foi submetido a um teste de DNA no Instituto de Criminalística de Belo Horizonte – segundo noticiou a Itatiaia em primeira mão. O teste deve demorar cerca de quinze dias para ficar pronto. Além do homicídio, há suspeita de que a menina tenha sido estuprada.

De acordo com as investigações, este suspeito chegou a ser detido no domingo (31) à noite, mas acabou liberado logo em seguida. Nessa terça-feira (2), horas após o corpo da criança ser encontrado em um campo de futebol em Ribeirão das Neves, ele foi submetido a um teste de DNA no Instituto de Criminalística de Belo Horizonte – segundo noticiou a Itatiaia em primeira mão. O teste deve demorar cerca de quinze dias para ficar pronto. Além do homicídio, há suspeita de que a menina tenha sido estuprada.

O homem tratado como principal suspeito pela polícia, e que foi encontrado morto nesta quarta-feira, também aparece em imagens com a criança. Na gravação feita por câmeras de segurança, ele gesticula enquanto conversa com Bárbara.

por Itatiaia.com.br