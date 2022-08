Taça do Módulo II já está em Sete Lagoas e torcedor pode fazer visita na Arena

Campeão do Módulo II, o Democrata já ostenta, na Arena do Jacaré, a taça do campeonato mineiro. A diretoria do Jacaré recebeu o troféu das mãos do presidente da Federação Mineira de Futebol (FMF), Adriano Aro, nessa terça-feira. O capitão Carciano, o treinador Paulinho Guará, o diretor de futebol, Daniel Calazans, e o presidente Renato Paiva foram premiados, também, com as medalhas de campeões.

A diretoria do Democrata prepara um “tour” do troféu por empresas, patrocinadores e espaços públicos para dividir com o torcedor a conquista. Para o presidente Renato Paiva, essa exposição da taça “é o mínimo que a gente pode fazer para o torcedor que abraçou o time durante o campeonato e fez aquela mobilização sensacional na última rodada”.

O Democrata venceu o Módulo II com uma campanha de seis vitórias, um empate e três derrotas em 10 jogos no hexagonal final. O time de Sete Lagoas ficou à frente do Ipatinga no saldo de gols, oito a cinco. As duas equipes estarão na divisão principal do estado em 2023.

por Marcelo Paiva